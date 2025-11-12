आज 12 नवंबर 2025 मेष राशिफल: करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा, लंबित धन की प्राप्ति हो सकती है

कन्या- महत्वपूर्ण कार्यों में नीति नियमों का पालन करेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कौशल से सफलता प्रतिशत उूंचा रहेगा. तेजी से काम लेंगे. आर्थिक लाभ बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. उल्लेखनीय मामले बनेंगे. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर प्रयास और प्रभाव बढ़ेगा. इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलें. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. चहुंओर शुभता रहेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय-व्यय में वृद्धि होगी. नए स्त्रोत बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में विस्तार की अच्छी संभावना रहेगी. लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा. कारोबार पर फोकस रखेंगे. तेजी बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आय एवं लाभवृद्धि के स्त्रोत बढ़ेंगे. आर्थिक अवसर बने रहेंगे. चहुंओर प्रभाव बढे़ेगा. उद्योग व्यापार में सुधार रहेगा. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लंबित धन की प्राप्ति हो सकती है. उधार वापस मिलने में सहजता रहेगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक एवं मित्र संबंधों में मिठास रहेगी. प्रेम पक्ष संवरेगा. करीबियों की संख्या बढ़ेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बात बेहतर ढंग से रखेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. अपनों का विश्वास बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सभी सहायक हांगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साज संवार बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. बड़़प्पन रखेंगे. स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल उूंचा होगा.

शुभ अंक : 3 और 5



शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान दें एवं प्रयोग बढ़ाएं. पान पत्ते की माला और दूब चढ़ाएं.



