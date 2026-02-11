scorecardresearch
 
आज 11 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: मेष राशि वाले पैसों का खर्चा सोच-समझकर करें, संयम और सावधानी की है आवश्यकता

Aaj ka Mesh Rashifal 11 February 2026, Aries Horoscope Today: अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. परिजनों की मदद बनाए रखें.

मेष - घर में आपसी विश्वास बनाए रखें. निजी मामले सामान्य रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. परिजनों की मदद बनाए रखें. सबको लेकर चलने की कोशिश करें. सहयोग समर्थन का भाव रखें. जिद व आवेश में निर्णय नहीं लें. बहस विवाद में न पड़ें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्था में धैर्य से आगे बढ़ें. सबकी सहमति से निर्णय लेने का प्रयास करें. भूलचूक भी लाभ प्रभावित कर सकती है. कार्य कुशलता पर भरोसा बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ सीमित बने रहेंगे. अनजान मामलों में दखल से बचें. रुटीन रखें. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. जोखिम उठाने की आदत से बचेंगे. मेलजोल का भाव रखें. ठगी से बचें.

प्रेम मैत्री- संबंधों विनम्रता व धैर्य दिखाएं. अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. परिजनों के साथ सुखमय पल बनेंगे. रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों को परखने की गलती न करें.यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- नजरिया बड़ा बनाएं. सहज व्यवहार रखें. योजना के अनुरूप आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझीदारी की भावना रखें.

शुभ अंक : 2, 5 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सहज रहें.

---- समाप्त ----
