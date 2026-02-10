आज 10 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: मंगलवार के दिन मेष राशि वाले अपरिचितों से दूरी बनाए रखें, न करें ये एक गलती

मेष - स्वास्थ्य संबंधी असहजताओं को अनदेखा करने से बचें. अधिक परिश्रम एवं दबाव में न आएं. खानपान के प्रति सजग रहें. प्रयासों में सजगता बनाए रखें. व्यवस्थागत विषयों में रुटीन रखें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें. परिजनों की समझाइश का सम्मान करें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर विषयों में सहजता बढ़ाएं. जल्दबाजी में निर्णय न लें. समझौतों में सजग रहेंगे. सावधानी बनाए रखें. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. लोभ प्रलोभन को त्यागें.

धन संपत्ति- आर्थिकी साधारण बनी रहेगी. आपसी सहयोग से लक्ष्य साधें. अनुशासन रखें. धैर्य एवं विश्वास से परिणाम संवारें. व्यावसायिक प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. अपरिचितों से दूरी बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति हो सकती है. अफवाह से प्रभावित न हों. रिश्तेदारों के बहकावे में न आएं. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. सामंजस्य बढ़ाएं.



स्वास्थ्य मनोबल- आवेश में कार्य न करें. व्यर्थ प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता से काम लें. सात्विकता रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सबकी मदद करें.

---- समाप्त ----