आज 9 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: रिश्तों में मधुरता रहेगी, सहज प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 9 February 2026, Aries Horoscope Today: पेशेवरता बल पाएगी. कामकाजी अनुबंधों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्य आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी संपर्क संवाद संवार पाएगा. महत्वपूर्ण प्रयास आगे बढ़ाएंगे

मेष - कार्य व्यापार हितकर बना रहेगा. लोगों से सहकारिता बढ़ाएंगे. साझा मामलों में आगे रहेंगे. उद्योग व्यापार में स्थायित्व आएगा. परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. टीम का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा कर लेने का प्रयास रखेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़ा सोचेंगे. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रजनों से संबंध संवरेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता बल पाएगी. कामकाजी अनुबंधों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्य आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी संपर्क संवाद संवार पाएगा. महत्वपूर्ण प्रयास आगे बढ़ाएंगे. आपसी बातचीत से बेहतर हल प्राप्त होंगे.


धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ता में गंभीरता बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. विविध प्रयासों में गंभीरता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- बेहतर कला कौशल के साथ अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. समकक्षों से सामंजस्यता का लाभ लेंगे. दाम्पत्य में मिठास बढ़ाएंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. उघोग प्रबंधन में बढ़त पर बनाए रखेंगे. ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचनों का पालन बनाए रखें.

---- समाप्त ----
