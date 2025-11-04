scorecardresearch
 

Feedback

आज 4 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे, कार्य विस्तार में रुचि होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 4 November 2025, Aries Horoscope Today: विभिन्न प्रयासों में धैर्य व सुधार की कोशिश बनाए रखें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. दूर देश के प्रयासों में गति आएगी. दिखावे में न आएंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - खर्च और निवेश से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. नीति न्याय पर जोर देंगे. धर्म कार्यों से जुड़ेंगे. त्याग एवं सहयोग की भावना बढ़ेगी. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. प्रतिस्पर्धा और प्रबंधन में सफल होंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. उत्साह रखेंगे. निवेश व विस्तार की सोच बढ़ेगी. करीबियों की सलाह से चलेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. विवाद में न पड़ें. स्मार्ट डिले बनाए रखें. विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- उचित अवसर पर पेशेवर निर्णय लें. प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी से बचें. लेनदेन के मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि होगी. करियर उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति-  बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. विभिन्न प्रयासों में धैर्य व सुधार की कोशिश बनाए रखें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. दूर देश के प्रयासों में गति आएगी. दिखावे में न आएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

श्रमशीलता बनाए रहेंगे, वादविवाद से बचें 
मेष: आपकी योजनाएं सफल होंगी, कार्यों में सफलता मिलेगी 
मेष: कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा 
कार्यगति बढ़ाएं, चर्चाओं में समय दें 
देवउठनी एकादशी पर आज मेष राशि वाले आर्थिक कार्यों में उपलब्धियां करेंगे हासिल, करें ये खास उपाय 

प्रेम मैत्री- भ्रमपूर्ण बातों से बचें. मन के मसले प्रभावित बने रह सकते हैं. प्रेम संबंधों में धैर्य दिखाएं. करीबियों की भावनाओं का सम्मान करें. रिश्तों को महत्व देंगे. संबंध सामान्य रहेंगे. मित्रवर्ग का सहयोग रहेगा. वादा निभाएंगे. चर्चा में सजगता बनाए रहेंगे. आशंकाएं बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर जोर रखें. दूर देश के विषयों में गति आएगी. आत्म नियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान सात्विक रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 6 और 9  

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. मूंगाधारण करें. अन्नदान दें. मिष्ठान्न बांटें. जन कल्याण के कार्य करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement