आज 1 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे, योजनाएं गति लेंगी

Aaj ka Mesh Rashifal 1 February 2026, Aries Horoscope Today: वाणिज्यिक पक्ष संवार पाएगा. कामकाज में निरंतरता रखेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी.

मेष - घर के मामलों में हस्तक्षेत्र बढ़ेगा. पारिवारिक चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं. निजी संबंधों में रुचि रहेगी. जिद अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. संबंधों में शुभता का संचार रखेंगे. संकीर्णता एवं स्वार्थ का त्याग करेंगे. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर वार्ता में स्पष्टता बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. संकोच का भाव बना रहेगा. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. सहनशीलता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में बेहतर स्थिति रहेगी. वाणिज्यिक पक्ष संवार पाएगा. कामकाज में निरंतरता रखेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी.

धन संपत्ति- आवश्यक वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. धनधान्य पर फोकस रहेगा. वित्तीय लाभ अपेक्षित रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. भवन वाहन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में धैर्य बनाए रखेंगे. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. सीख सलाह बनाए रखें. भावनात्मक संतुलन पर जोर दें. रिश्तों में सहजता रहेगी. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. सबका सम्मान बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बनाए रखें. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल बढ़ाए रखें.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. बहस से बचें.

