Kumbh Tarot Rashifal 18 September 2025: कुंभ राशि वालों को नौकरी में मिलेगी पदोन्नति, धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिलेगा

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-The Magician

अपने कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियों को अपने बुद्धिमता से सुलझाने के प्रयास सफल होंगे. यह स्थितियां काफी कठिनाई पूर्ण हो सकती हैं. आपके सहयोगी और उच्च अधिकारी आपकी कार्य कुशलता की तारीफ कर सकते हैं. इससे मन में काफी उत्साह रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना थोड़ा निराश कर सकती हैं. किंतु नई जगह पर जाकर नई जगह और नए विभाग में जाने से उत्साहित भी हो सकते हैं. परिवार में जल्दी किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है. जिसके साथ आपके रिश्ते प्रेम संबंध में तब्दील हो जाए. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की मंशा आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न करने की हो सकती हैं. इस स्थिति से निकलने के लिए आप चालाकी पूर्ण रवैया अपना सकते हैं. जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंच बिना आप अपने कार्यों को सफल कर पाएंगे. आपके व्यक्तित्व का आकर्षण कार्य क्षेत्र में लोगों पर प्रभाव डाल सकता है. जिससे लोग आपकी मदद के लिए तत्पर हो सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी नुकीली वस्तु का उपयोग करते समय चोट पहुंचाने की संभावना बन रही है. कोशिश करें कि किसी अनुभवी के देखरेख में आप अपने कर को संपन्न करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. जल्द ही एक बड़ी धनराशि मिलने की संभावना बनी हुई है.

रिश्ते: परिवार के बुजुर्ग के साथ अपने रिश्तों में और अधिक मधुरता लाने का प्रयास कर रहे हैं. सामने वाले व्यक्ति के अनुभव आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी मदद करेंगे.

---- समाप्त ----