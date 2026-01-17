scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 17 January 2026: लेनदेन ना करें, निवेश सही जगह पर करें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 17 January 2026: इस समय सामने वाले के विरुद्ध अपने पक्ष को सही तरीके सामने रखने का प्रयास करेंगे. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही प्रेम संबंध में परिवर्तित हो सकती है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:-The Star
कुछ समय से किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना मन में बनी हुई है.अब आगे बढ़कर इस योजना को क्रियान्वित करेंगे.कार्य क्षेत्र में बढ़ता पक्षपात पूर्ण व्यवहार मन में  अरुचि उत्पन्न कर सकता है जल्द ही नई नौकरी मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है.संभव हैं, कि नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी प्राप्त हो जाए.इस समय आ रहे सही अवसरों का चयन सूझबूझ से कीजिए. इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों के साथ  विवाद हो सकता है.

इस समय सामने वाले के विरुद्ध अपने पक्ष को सही तरीके सामने रखने का प्रयास करेंगे. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही प्रेम संबंध में परिवर्तित हो सकती है. परिवार में लंबे समय बाद नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना से वातावरण खुशनुमा हो सकता है.गलत कार्य या लोगों का समर्थन न करें.बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनसुना न करें.दूसरों की कमियों का मजाक न उड़ाएं.स्वयं को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए बदलाव ला सकते है.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे. बहुत ज्यादा ठंडी चीजों के उपयोग से गले में काफी परेशानी बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: छोटी-छोटी बचत कर अपने धन का निवेश सही जगह पर करेंगे. इस समय किसी के साथ लेनदेन ना करें. 

रिश्ते:अपने व्यवहार में पहले से अधिक मधुरता और विनम्रता लाने की कोशिश कर सकते हैं.मित्रों के साथ कही भ्रमण की योजना बनाएंगे.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

