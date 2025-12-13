Kumbh Tarot Rashifal 13 December 2025: नकारात्मक विचारों से दूर रहें, खानपान में सुधार लाएं

कुंभ(Aquarius):-

Cards:- The Moon

कार्य के साथ भी विश्राम भी करें.कार्य की अधिकता मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ सकती है.व्यवसाय के लिए ऋण स्वीकृत हो सकता है.लोगों की मदद स्वार्थवश न करें.चौकन्ने रहें.व्यवहार को उदारता एक सीमा तक ही सीमित रखें.दूसरों को इस आदत का फायदा न उठाने दें.यदि कोई बार बार अपमानित करने का प्रयास कर रहा है.तो उसको इस बात के लिए समझा दें.अपने प्रिय की छोटी मोटी भूल को अनदेखा कर सकते है.

किसी पुरानी बात को लेकर सहयोगी के साथ विवाद हो सकता है.जीवनसाथी के परिवार में मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते है.बड़े बुजुर्ग लोगों की तबियत को लेकर सावधान रहें.भाग्य के भरोसे न रहें. दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें.वित्तीय मामलों और कानूनी मामलों में सावधान रहें. शेयर बाजार में सोच समझकर पैसों का निवेश करें.करीबी मित्र से अपने मन की बात साझा कर सकते है.किसी की बुराई न करें.मन में किसी कार्य की असफलता को लेकर निराशा आ सकती है.नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं.दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच समझकर करें.फिजूलखर्ची न करें.

रिश्ते: प्रेम संबंध को विवाह में बदल सकते हैं.रिश्तों की गरिमा बनाए रखें.



