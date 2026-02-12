scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 12 February 2026: कुंभ राशि वाले खुद के विचारों पर करें विश्वास, धार्मिक कार्यों में बढ़चढ़ लेंगे भाग

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 12 February 2026: माता पिता के किसी सपने को साकार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है. धैर्य और संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें. कुछ कार्यों की गति धीमी जरूर हैं.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Three of Pentacles 

स्वभाव में ज़िद्दीपन और गुस्से के चलते किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते है. खुद के विचारों पर अतिविश्वास के चलते किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करते है. जिसके चलते कार्यों में कुछ न कुछ बाधाएं आ सकती है. नए कार्य में अनुभवहीनता के चलते उच्च अधिकारी किसी अनुभवी व्यक्ति को सहयोग के लिए नियुक्त कर सकते है. किसी धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आएंगे. सामने से आया प्रेम प्रस्ताव दुविधा में डाल सकता है. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. किसी नए घर को खरीदने की तैयारी कर सकते है. लोगों के साथ बेवजह उलझने की आदत को परिवर्तित करें. माता पिता के किसी सपने को साकार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है. धैर्य और संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें. कुछ कार्यों की गति धीमी जरूर हैं. लेकिन आपको विश्वास है. कि ये कोशिश स्थायित्व साबित होगी. 

Advertisement

स्वास्थ्य : कार्य की अधिकता और अनियमित दिनचर्या ने स्वास्थ्य को खराब कर दिया है. खुद को स्वास्थ्य रखने का प्रयत्न करें. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले फिजूलखर्ची से रहें सावधान, दूसरों की कमियों का ना उड़ाएं मजाक
धनु राशि वाले नए विचारों पर देंगे ध्यान, रिश्तों में पैदा हो सकती है गलतफहमी
वृश्चिक राशि वालों को बड़े पद की हो सकती है प्राप्ति, किसी बाहरी व्यक्ति से हो सकता है विवाद
तुला राशि वाले अपनी अच्छाइयों का करेंगे अवलोकन, रिश्तों में आ सकती है दरार
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी अच्छी, अपने व्यवहार में लाना होगा बदलाव

आर्थिक स्थिति: लेनदेन में सभी जरूरी कागजातों को अच्छे से जांच कर ले. धन का निवेश कर सकते है. 

रिश्ते : मित्र के विवाह की तैयारियों में बढ़चढ़ कर भाग लेते नजर आएंगे. परिजनों के साथ धार्मिक स्थल पर जायेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement