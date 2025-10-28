scorecardresearch
 

Feedback

आज 28 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: आर्थिक वृद्धि के मौके बढ़ेंगे, आय के कई स्त्रोत विकसित होंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 28 October 2025, Aquarius Horoscope Today: आर्थिक वृद्धि के मौके बढ़ेंगे. आय के कई स्त्रोत विकसित होंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. लोन मिलने की संभावना है. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. उद्योग उत्पादन में सुधार रहेगा.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ- आर्थिक अवसरों को पक्ष में भुनाने में सफल रहेंगे. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. कारोबारी स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. संबंध सुधार पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यशैली आकर्षक रहेगी. कामकाजी विस्तार की संभावनाएं बढेंगी. सफलता की अच्छी पर बनी रहेगी. लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. पेशेवर फोकस बनाए रखेंगे. लेनदेन में प्रभावी होंगे.

धन संपत्ति- आय का प्रतिशत उछाल पाएगा. आर्थिक वृद्धि के मौके बढ़ेंगे. आय के कई स्त्रोत विकसित होंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. लोन मिलने की संभावना है. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. उद्योग उत्पादन में सुधार रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

जीवनसाथी से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होगा 
साज संवार बढ़ाए रहेंगे, लंबित पैसा प्राप्त होगा 
कुंभ: उधार लेनदेन से बचें, सेहत के मामले में ध्यान दें 
प्रबंधन पक्ष में रहेगा, सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे 
कुंभ: लड़ाई झगड़े में फंसने से बचें, करियर से संबंधिता समस्या हल होगी 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. उमंग उत्साह बना रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. परिस्थितियों में अनुकूलन बना रहेगा. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. प्रियजन से भेंट के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों से मधुर संवाद बनाए रखेंगे. परस्परका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. स्पर्धा का भाव रखेंगे. सबका सहयोग पाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें. जिद से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement