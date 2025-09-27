आज 27 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि वाले धन धान्य में पाएंगे वृद्धि, संबंधों का उठाएंगे लाभ

कुंभ - प्रबंधन पर ध्यान दें. कार्यों में सक्रियता बढ़ाएं. उद्योग व्यापार के मामले संवार पाएंगे. शासन के विषयों में पहल रखेंगे. करीबियों व परिजनों में स्नेह बना रहेगा. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में गति आएगी. भेंट संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. करियर में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नपातुला जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. वार्ताओं में सक्रिय रहेंगे.

धन संपत्ति- उन्नति के अवसरों को बल मिलेगा. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. धन धान्य के कार्य प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. चर्चाओं में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि घर आ सकते हैं. संबंधों को मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. श्रेष्ठजनों से मित्रता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बनाए रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----