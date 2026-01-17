scorecardresearch
 
आज 17 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि वाले हासिल करेंगे आर्थिक उपलब्धियां, रुके धन की होगी प्राप्ति

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 January 2026, Aquarius Horoscope Today: विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे.

कुंभ - कार्यक्षेत्र में विभिन्न अवसर बढ़ेंगे. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. कार्य विस्तार के मामले बेहतर रहेंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- हितों के संरक्षण में आगे रहेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. कारोबारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति - व्यवसायिक लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. रुके धन की प्राप्ति होगी. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. मामले लंबित नहीं छोड़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में संवार बढ़ाएंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. मानसिक मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. व्यवहार प्रभावशाली होगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

शुभ अंक : 1 और 8

शुभ रंग : नीलम के समान

आज का उपाय : बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी के दर्शन और वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं.

