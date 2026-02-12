scorecardresearch
 
आज 12 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: वित्तीय मामलों में शुभता का संचार रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 February 2026, Aquarius Horoscope Today: व्यापारिक भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे. वित्तीय मामलों में शुभता का संचार रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उन्नति एवं विस्तार पर फोकस रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. लाभ साधेंगे.

कुंभ - वाणिज्यिक उपलब्धियों को बढ़ाने पर फोकस होगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. विविध प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. तर्कशील रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. योजनाओं में तेजी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यों में स्पष्टता बनाए रखें. पेशेवर भेंटवार्ता में उत्साह बढ़ाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में प्रभावी परिणाम बनेंगे. रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यऊर्जा बेहतर रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- व्यापारिक भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे. वित्तीय मामलों में शुभता का संचार रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उन्नति एवं विस्तार पर फोकस रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. लाभ साधेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. सबके साथ सहयोग बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास पक्ष में बनेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में स्पष्टता रहेगी. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. मनोबल उच्च रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पहल बनाए रहें.

