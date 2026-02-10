scorecardresearch
 
आज 10 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले अधिकारियों से भेंट के अवसर बनेंगे, सत्ता से जुड़ीं उपलब्धियां बढ़ेंगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 February 2026, Aquarius Horoscope Today: प्रियजनों के साथ सुखद समय साझा करेंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. जीवन में स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा.

कुंभ - प्रबंधन के कार्य गति लेंगे. करियर में अवसर बढ़ेंगे. मान सम्मान में वृदिध होगी. प्रबंधकीय योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. अधिकारियों से भेंट के अवसर बनेंगे. पैतृक पक्ष के मामले बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय पक्ष में बनेंगे. सत्ता व समाज से पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. कामकाज को बढ़ावा मिलेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.योजनाओं को गति देंगे. संवाद में सफल होंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष सबल रहेगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. सत्ता से जुड़ीं उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. लक्ष्य पाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख के क्षण निर्मित होंगे. चहुंओर हर्ष आनंद रहेगा. प्रियजनों के साथ सुखद समय साझा करेंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. जीवन में स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल-  व्यवस्था संवरेगी. खानपान एवं व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1, 4, 8 और 9

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय :  महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.

