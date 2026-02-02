scorecardresearch
 
आज 2 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: प्रलोभन में नहीं आएं, हस्तक्षेप से बचें

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 February 2026, Aquarius Horoscope Today: व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं.नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे.कामकाज में सक्रियता लाएंगे.मेहनत से जगह बनाएंगे.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे

कुंभ - पेशेवर विषयों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.क्षमता से अधिक भार वहन करने से बचें.मित्रों की मदद बनी रहेगी.सेवाकार्योंं में उचित प्रदर्शन बना रहेगा.समय प्रबंधन में ढिलाई न करें.विविध प्रयासों में सतर्कता रखें.व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं.नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे.कामकाज में सक्रियता लाएंगे.मेहनत से जगह बनाएंगे.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में नीति नियम का पालन बनाए रखें.भूलचूक की स्थिति में परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.करियर व्यापार में प्रलोभन में नहीं आएं.हस्तक्षेप से बचें.सेवाभावना व श्रमशीलता बनाए रखें.


धन संपत्ति- वित्तीय फैसले लेने में धैर्य दिखाएं.निवेश एवं खर्च पर अंकुश रखें.बजट पर फोकस बढ़ाएं.अनुभवियों व योग्यजनों की सुनें.सूझबूझ से काम लें.लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी बरतें.पेपरवर्क बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- मन मामलों में अतिउत्साह न दिखाएं.रिश्तों में संतुलन बनाए रखने पर जोर दें.बहस व विवाद में न पड़ें.मौके पर बात रखें.संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं.वातावरण सकारात्मक रहेगा.भावनात्मक विषयों में जल्दी न करें.मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा.सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लेनदेन में स्पष्ट रहें.सावधानी से काम लें.सेवाक्षेत्र जुड़े जन प्रभावी रहेंगे.स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मटमैला

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.धैर्य रखें.

---- समाप्त ----
