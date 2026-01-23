scorecardresearch
 
Vastu Tips: सुबह उठते ही न करें ये गलतियां, नहीं मिलती करियर में तरक्की

Vastu Tips For Success: वास्तु शास्त्र हमारे घर, ऑफिस और काम करने की जगह को सही दिशा और सकारात्मक ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित करने पर जोर देता है. अगर आप अपने करियर में तरक्की, सफलता और पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो वास्तु के कुछ आसान नियम अपनाने से मदद मिल सकती है.

करियर में तरक्की के वास्तु नियम
Vastu Tips: हमारा दिन सुबह से ही तय हो जाता है. अगर सुबह की शुरुआत सही तरीके से की जाए, तो दिन भर ऊर्जा, सफलता और तरक्की के रास्ते खुलते हैं. वहीं, कुछ आदतें हैं जो अनजाने में हमारे काम और जीवन में बाधा डालती हैं. एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट  के अनुसार, अगर हम सुबह उठने की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करें, तो जीवन में सफलता, धन और करियर से जुड़े अवसर बढ़ सकते हैं. आइए जानते हैं वो तीन गलतियां, जिनसे आपको बचना चाहिए. 

सुबह उठते ही नकारात्मक विचार
सुबह का समय मन और वाणी को शुद्ध करने का माना जाता है. अगर दिन की शुरुआत चिंता, क्रोध या शिकायत के साथ होती है, तो यह पूरे दिन की ऊर्जा को प्रभावित करता है. सुबह उठते ही ईश्वर को याद करें, आभार व्यक्त करें और सकारात्मक सोच अपनाएं. इससे मन शांत रहेगा, साथ ही सफलता के अवसर बढ़ेंगे. 

बिस्तर से उठते ही जमीन पर जोर से पैर पटकना
वास्तु शास्त्र के अनुसार, धरती को माता के रूप में सम्मान देना चाहिए. सुबह उठते ही जमीन पर जोर से पैर पटकना अशुभ माना जाता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है, जो आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती है. इसलिए बिस्तर से उठते समय धरती पर धीरे-धीरे पैर रखें.  यह आदत आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगी. 

सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहना

ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ और फायदेमंद माना गया है. यह समय दिन की शुरुआत के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत, और मानसिक स्थिति क्लियर होती है. देर तक सोना आलस्य, मानसिक तनाव और अवसरों की कमी पैदा कर सकता है. जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, उन्हें अक्सर उनके काम में बाधाएं आती हैं. इसके अलावा, करियर में तरक्की और सफलता की गति भी कम हो सकती है. इसलिए सुबह समय पर उठना और दिन की शुरुआत सही ढंग से करना बहुत जरूरी है. सुबह जल्दी उठने से न सिर्फ शरीर और मन में ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि दिनभर काम करने की क्षमता, फोकस और सकारात्मक सोच भी बढ़ती है. यह आदत आपको पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में फायदा पहुंचाती है.
 

