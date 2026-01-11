scorecardresearch
 
Vastu For Roti: क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां? जानिए इसके पीछे की वजह

Vastu For Roti: रोटी बनाते समय कभी भी गुस्सा, तनाव या नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए. माना जाता है कि ऐसे भाव भोजन में नकारात्मकता भर देते हैं. रोटियां हमेशा जरूरत से थोड़ी ज्यादा बनानी चाहिए.

वास्तु शास्त्र में रोटी को अन्न का प्रतीक माना गया है. (Photo- Pixabay)
वास्तु शास्त्र में रोटी को अन्न का प्रतीक माना गया है. (Photo- Pixabay)

Vastu For Roti: अक्सर घरों में खाना बनाते समय रोटियां गिनकर बनाई जाती हैं, ताकि हर सदस्य को बराबर मिल सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार रोटियां गिनकर बनाना सही नहीं माना जाता? ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा पर असर पड़ सकता है. वास्तु और ज्योतिष जानकारों के मुताबिक रोटियां गिनकर बनाना जीवन में कई तरह की परेशानियों की वजह बन सकता है आइए  समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं.

रोटियां गिनकर बनाना क्यों अशुभ माना जाता है?

वास्तु शास्त्र मानता है कि अन्न को गिनना कमी  को दर्शाता है. यह दिखाता है कि व्यक्ति मन में अभाव का डर रखता है. ऐसा माना जाता है कि रोटी गिनने से अन्न की देवी अन्नपूर्णा और धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है. इसलिए रोटियां गिनकर बनाना या परोसना शुभ नहीं माना जाता.

रोटियां गिनने से क्या नुकसान हो सकते हैं?

ऐसा माना जाता है कि रोटियां गिनकर बनाने से पैसों की आमदनी कम हो सकती है और खर्च बढ़ सकता है.साथ ही घर में धन की कमी और आर्थिक परेशानी बनी रह सकती है. इससे घर में भोजन की कद्र कम होने लगती है और अन्न की बरकत खत्म हो जाती है.रोटी गिनने से पैदा हुए वास्तु दोष के कारण घर में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ सकते हैं. रसोई में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है.

रोटी बनाते और परोसते इन बातों का ध्यान रखें

रोटी बनाते समय ध्यान रखें कि रोटियां जरूरत के जितनी ही बनाएं. खाना बनाते समय मन शांत रखें, गुस्सा या तनाव न हो.बासी रोटी को फेंकने के बजाय जरूरतमंद या पशुओं को दे दें. रसोई में अन्न का पूरा सम्मान करें.

अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगी, तो घर में वास्तु दोष से बचा जा सकता है और जीवन की समस्याएं भी कम हो सकती हैं. मान्यता है कि पहली रोटी गाय को खिलाना शुभ होता है. इसके बाद सभी के लिए रोटियां बनाएं, लेकिन उनकी गिनती न करें. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार के काम बिना रुकावट पूरे होते हैं.

---- समाप्त ----
