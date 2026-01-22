Vastu Tips For Money: घर की इस दिशा में लगाएं दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, खिंची चली जाएगी धन-दौलत

Vastu Tips: क्या आपने कभी सोचा है कि घर में लगी पेटिंग्स या तस्वीरें भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है. जी हां...आपने सही सुना, हम यहां घर की दीवार पर लगी 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर की बात कर रहे हैं. 7 दौड़ते घोड़ों की तस्वीर को लोग अक्सर धन और प्रगति से जोड़कर घर या ऑफिस में लगा लेते हैं. आम धारणा है कि यह तस्वीर आर्थिक लाभ दिलाती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिना सही जानकारी के लगाया गया यह उपाय नुकसान भी पहुंचा सकता है. कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि किसी उपाय का गलत दिशा या गलत तत्व में प्रयोग घर की सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने के बजाय बिगाड़ भी सकता है.

वास्तु के अनुसार, दौड़ते घोड़ों की तस्वीर जल और अग्नि तत्व से जुड़ी होती है. बाजार में इस तस्वीर के दो प्रमुख प्रकार मिलते हैं. एक प्रकार में सफेद घोड़े नीले या जल वाली जगह पर दौड़ते हुए दिखते हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में सफेद घोड़े पीले, लाल या नारंगी रंग की पृष्ठभूमि यानी सूर्योदय या मिट्टी जैसी भूमि पर दौड़ते हुए नजर आते हैं. इन दोनों तस्वीरों के तत्व अलग-अलग होते हैं और यही अंतर न समझ पाने की वजह से लोग वास्तु दोष का सामना करने लगते हैं.

किस दिशा में कौन-सी तस्वीर लगाएं?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जल में दौड़ते सफेद घोड़े जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसी तस्वीर उत्तर, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाई जा सकती है, लेकिन तभी जब घर में जल तत्व कमजोर या असंतुलित हो. जल तत्व करियर, व्यवसाय, नए अवसर, नए ग्राहक और आर्थिक संभावनाओं से जुड़ा होता है. सही दिशा में यह तस्वीर लगाने से धन वृद्धि और अवसरों में बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन यदि उत्तर दिशा जैसे जल तत्व वाले स्थान पर सूर्योदय की लालिमा या मिट्टी में दौड़ते घोड़ों की तस्वीर लगा दी जाए, तो यह जल में अग्नि तत्व के प्रवेश को दर्शाता है. इसका असर उल्टा पड़ सकता है. ऐसे में नए अवसर मिलने के बजाय रुकावटें बढ़ सकती हैं और व्यक्ति को समझ भी नहीं आता कि समस्याओं की वजह क्या है.

वहीं पीले, लाल या नारंगी रंग की पृष्ठभूमि वाली दौड़ते घोड़ों की तस्वीर अग्नि तत्व से जुड़ी होती है. इसे दक्षिण-पश्चिम से दक्षिण दिशा में लगाना अधिक शुभ माना जाता है. यह आत्मविश्वास, नाम-यश और धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है. इसके उलट, अगर अग्नि तत्व की दिशा में सफेद या जल में दौड़ते घोड़ों की तस्वीर लगा दी जाए, तो खर्च बढ़ सकते हैं. साथ ही आत्मविश्वास में कमी और पहचान से जुड़े मामलों में बाधा आ सकती है.

कब लगानी चाहिए दौड़ते घोड़ों की तस्वीर?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि घर में जल तत्व की कमी हो, तब सफेद और नीले रंग की दौड़ते घोड़ों की तस्वीर लगाना लाभकारी हो सकता है. वहीं अगर अग्नि तत्व कमजोर हो, तो पीले या लालिमा लिए हुए घोड़ों की तस्वीर उपयोगी मानी जाती है. यदि घर की दिशाएं पहले से संतुलित हों, तो बिना आवश्यकता इन तस्वीरों को लगाना फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है. इसलिए वास्तु उपाय अपनाने से पहले केवल दिखावे या सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें, बल्कि सही तत्व, सही दिशा और सही आवश्यकता को समझकर ही कोई कदम उठाएं.

