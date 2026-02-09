Vastu Tips: इन 3 जगहों पर कभी न रखें पैसा, घटती चली जाएगी इनकम

Vastu Tips: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी सुख-समृद्धि और धनधान्य की कमी न रहे. लेकिन आर्थिक मोर्चे पर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, कई बार मोटी कमाई के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है. इसके लिए वास्तु दोष भी जिम्मेदार हो सकता है. कहते हैं कि घर में तीन खास जगहों पर धन रखने से वास्तु दोष लगता है. वास्तु दोष दरिद्रता लेकर आता है और खूब धन हानि करवाता है. आइए जानते हैं कि घर में किन जगहों पर पैसा नहीं रखना चाहिए.

दक्षिण दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है. इस दिशा में धन या पैसों की तिजोरी रखने से आर्थिक असंतुलन बढ़ता है. इस दिशा में पैसा रखने से आदमी कर्जदार होता है. आय के स्रोत प्रभावित होते हैं. इस दिशा में रखा धन लंबे समय तक घर में नहीं टिकता है.

अंधेरे कोने में रखा धन

घर में पैसा या पैसों की अलमारी कभी अंधेरे कोने में नहीं रखनी चाहिए. ऐसी जगह पर तिजोरी रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. इससे न केवल धन संचय में बाधा आती है, बल्कि आर्थिक निर्णय भी नुकसानदायक साबित होते हैं. तिजोरी के पास या उसके नीचे कभी भी गंदगी या झाड़ू रखने से बचना चाहिए.

बाथरूम

वास्तु के अनुसार, बाथरूम और वॉशरूम नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं. इन स्थानों के पास तिजोरी या धन रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है. इससे खर्चों में अनायास बढ़ोतरी होती है. पैतृक संपत्ति तक बिकने की नौबत आ सकती है. साथ ही, कार्यों में रुकावटें और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

घर में कहां रखें पैसा?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की तिजोरी को हमेशा उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना ही सबसे उत्तम माना गया है. इन दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिससे धन में वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं. ऐसे घर में सदैव लक्ष्मी और अन्नपूर्ण की कृपा बनी रहती है. यहां कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती है.



