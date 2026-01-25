Vastu Tips: शाम के समय कभी दान न करें ये 3 सफेद चीजें, सात जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगी गरीबी

Vastu Tips: हिंदू धर्म में दान को एक श्रेष्ठ पुण्य कर्म बताया गया है. कहते हैं कि दान करने वालों की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है. ऐसे लोगों पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है. लेकिन दान करने के कुछ नियम भी होते हैं. अनैतिक या गलत तरीके से किया हुआ दान कभी फलदायी नहीं होता है. दान किसे दे रहे हैं या किस वक्त दे रहे हैं, ये भी काफी मायने रखता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के वक्त तीन सफेद चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए. ये लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान दे सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

और पढ़ें

नमक

वास्तु के अनुसार, नमक हर घर की रसोई में पाया जाता है. वास्तु के जानकार कहते हैं कि शाम को सूरज ढलने के बाद कभी किसी को नमक का दान नहीं करना चाहिए या उधार नहीं देना चाहिए. यह एक गलती परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकती है. संध्याकाल में न तो किसी से नमक लें और न ही किसी को दें. नमक के अलावा शाम को हल्दी का दान भी करने से बचना चाहिए.

दूध-दही

ज्योतिष में दही को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है. कहते हैं कि शाम के वक्त दूध या दही का भी दान नहीं करना चाहिए. इससे कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर पड़ सकता है. आपकी सुख-संपन्नता और धन, वैभव पर बुरा असर हो सकता है. दही या दूध से बनने वाली चीजें जैसे खीर आदि का भी दान नहीं करना चाहिए. ये एक गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है.

Advertisement

धन दान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के बाद धन का दान करना या उधार देना भी गलत है. मान्यता है कि इस समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है. इसलिए संध्या काल या रात्रि काल में धन का लेन-देन वर्जित माना गया है. ये एक गलती धन के प्रवाह या धन की आवक को बाधित कर सकती है. नतीजन आपको आर्थिक चुनौतियों या धन के संकट का सामना करना पड़ सकता है.

---- समाप्त ----