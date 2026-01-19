Vastu For Furniture: फर्नीचर के रंग से बदलती है किस्मत! जानें वास्तु के जरूरी नियम

Vastu Upay: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी हर चीज हमारे जीवन, मन और भाग्य पर असर डालती है. खासकर फर्नीचर का रंग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. सही रंग न केवल घर को खूबसूरत बनाता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है. वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट के अनुसार, फर्नीचर का रंग अगर सही दिशा और मकसद के हिसाब से चुना जाए, तो जीवन में सुख, शांति और तरक्की बढ़ती है.

ब्राउन रंग का फर्नीचर

ब्राउन, बेज और क्रीम जैसे नेचुरल रंग शुभ माने जाते हैं. ये रंग घर में स्थिरता, सुरक्षा और सुकून का एहसास देते हैं. लिविंग रूम और बेडरूम में इस रंग का फर्नीचर रखने से माहौल सकारात्मक और आरामदायक रहता है.

सफेद रंग का फर्नीचर

सफेद रंग घर में शांति और साफ़-सफाई बनाए रखता है. यह तनाव कम करता है और रिश्तों में मिठास लाता है.. पूजा घर या बच्चों के पढ़ाई की जगह पर सफेद फर्नीचर रखना शुभ होता है.

हरा रंग लाता है तरक्की और ताजगी

हरा रंग विकास और प्राकृतिक ऊर्जा का प्रतीक है. घर में हरे रंग का फर्नीचर रखने से माहौल में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. यह रंग आर्थिक और पेशेवर उन्नति में भी मदद करता है. खासकर वर्किंग एरिया या ड्राइंग रूम में हरे रंग का फर्नीचर बहुत अच्छा माना जाता है. इसलिए आप अपने घर में हरे रंग का फर्नीचर रख सकती हैं, ताकि घर में स्थिरता बनी रहे और तरक्की के नए रास्ते खुलें.

फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें

घर में फर्नीचर लेते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए. काले या बहुत गहरे रंग का फर्नीचर न लें, क्योंकि इससे घर का माहौल भारी लगने लगता है. लाल और पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं होता, इसलिए इन रंगों को सीमित रखें. कभी भी पुराना, टूटा या खराब फर्नीचर घर में न रखें.

फर्नीचर खरीदते समय उसकी डिजाइन और मजबूती जरूर देखें. बहुत भारी फर्नीचर लेने से बचें, ताकि घर खुला और आरामदायक लगे. लकड़ी का साफ-सुथरा फर्नीचर अच्छा माना जाता है. नुकीले कोनों वाले फर्नीचर की जगह गोल किनारों वाला फर्नीचर बेहतर होता है. फर्नीचर ऐसे रखें कि घर में रोशनी और हवा आती रहे. समय-समय पर उसकी सफाई करते रहें, इससे घर में अच्छा माहौल बना रहता है.

