scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu For Furniture: फर्नीचर के रंग से बदलती है किस्मत! जानें वास्तु के जरूरी नियम

Vastu For Furniture:वास्तु के अनुसार, घर की दिशा, रोशनी, हवा, रंग और वस्तुओं की सही जगह हमारे जीवन, स्वास्थ्य और मन पर असर डालती है. अगर घर में चीजें सही तरीके से और सही दिशा में रखी जाएं, तो शांति, सुख और तरक्की बनी रहती है.

Advertisement
X
वास्तु के अनुसार, फर्नीचर का सही रंग, आकार और जगह बहुत जरूरी है.
वास्तु के अनुसार, फर्नीचर का सही रंग, आकार और जगह बहुत जरूरी है.

Vastu Upay: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी हर चीज हमारे जीवन, मन और भाग्य पर असर डालती है. खासकर फर्नीचर का रंग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. सही रंग न केवल घर को खूबसूरत बनाता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है. वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट के अनुसार, फर्नीचर का रंग अगर सही दिशा और मकसद के हिसाब से चुना जाए, तो जीवन में सुख, शांति और तरक्की बढ़ती है. 

ब्राउन रंग का फर्नीचर
ब्राउन, बेज और क्रीम जैसे नेचुरल रंग शुभ माने जाते हैं. ये रंग घर में स्थिरता, सुरक्षा और सुकून का एहसास देते हैं. लिविंग रूम और बेडरूम में इस रंग का फर्नीचर रखने से माहौल सकारात्मक और आरामदायक रहता है. 

सफेद रंग का फर्नीचर
सफेद रंग घर में शांति और साफ़-सफाई बनाए रखता है. यह तनाव कम करता है और रिश्तों में मिठास लाता है.. पूजा घर या बच्चों के पढ़ाई की जगह पर सफेद फर्नीचर रखना शुभ होता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Vastu Kitchen Tips
किचन में सिंक और चूल्हा पास-पास रखने से क्यों बढ़ता है वास्तु दोष? जान लें नियम
vastu upay for kitchen
किचन में इस चीज को लगाते ही दूर हो जाएगा वास्तु दोष, जान लें वास्तु नियम
ज्वार, बाजरा या मक्का: जानें आपकी सेहत के लिए कौन सी रोटी बेस्ट है (Photo- Pixabay)
क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां? होता है बड़ा नुकसान, वास्तु शास्त्र में है मनाही
Bathroom Mirror Astro Tips
बाथरूम में शीशा लगाना सही या गलत? जानिए क्या कहता है वास्तु
वास्तु उपाय
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, चारों तरफ से घेर लेता है वास्तु दोष

हरा रंग लाता है तरक्की और ताजगी
हरा रंग विकास और प्राकृतिक ऊर्जा का प्रतीक है.  घर में हरे रंग का फर्नीचर रखने से माहौल में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.  यह रंग आर्थिक और पेशेवर उन्नति में भी मदद करता है.  खासकर वर्किंग एरिया या ड्राइंग रूम में हरे रंग का फर्नीचर बहुत अच्छा माना जाता है. इसलिए आप अपने घर में हरे रंग का फर्नीचर रख सकती हैं, ताकि घर में स्थिरता बनी रहे और तरक्की के नए रास्ते खुलें. 

Advertisement

फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें

घर में फर्नीचर लेते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए.  काले या बहुत गहरे रंग का फर्नीचर न लें, क्योंकि इससे घर का माहौल भारी लगने लगता है.  लाल और पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं होता, इसलिए इन रंगों को सीमित रखें.  कभी भी पुराना, टूटा या खराब फर्नीचर घर में न रखें. 

फर्नीचर खरीदते समय उसकी डिजाइन और मजबूती जरूर देखें.  बहुत भारी फर्नीचर लेने से बचें, ताकि घर खुला और आरामदायक लगे.  लकड़ी का साफ-सुथरा फर्नीचर अच्छा माना जाता है. नुकीले कोनों वाले फर्नीचर की जगह गोल किनारों वाला फर्नीचर बेहतर होता है.  फर्नीचर ऐसे रखें कि घर में रोशनी और हवा आती रहे.  समय-समय पर उसकी सफाई करते रहें, इससे घर में अच्छा माहौल बना रहता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement