Vastu Upay: फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, चारों तरफ से घेर लेता है वास्तु दोष

vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार जब घर, दुकान या किसी भी स्थान की बनावट, दिशा, ऊर्जा प्रवाह या वस्तुओं का स्थान प्राकृतिक नियमों के विपरीत हो जाता है, तो उसे वास्तु दोष कहा जाता है. इसका असर धीरे-धीरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति पर दिखाई देने लगता है.

फ्रिज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से बिगड़ सकता है ऊर्जा संतुलन
फ्रिज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से बिगड़ सकता है ऊर्जा संतुलन

Vastu Upay: आज के समय में फ्रिज हर घर की बुनियादी जरूरत बन चुका है. खाना सुरक्षित रखने से लेकर रोजमर्रा की लाइफ को आसान बनाने तक, फ्रिज हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा है. लेकिन सुविधा के चक्कर में अक्सर लोग फ्रिज के ऊपर अलग-अलग सामान रखना शुरू कर देते हैं, जिससे उसका ऊपरी हिस्सा भरा हुआ नजर आता है. क्या आप जानती हैं कि यह आदत वास्तु के अनुसार घर में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है?

एस्ट्रोलॉजर और वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट के अनुसार, फ्रिज के ऊपर रखा गया गलत सामान घर की ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है. आइए जानते हैं कि फ्रिज के ऊपर कौन-सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और इसके पीछे का वास्तु कारण क्या है.

फ्रिज के ऊपर दवाइयां रखना नुकसानदायक

Symbolic Images
अक्सर घरों में दवाइयों का डिब्बा ऐसी जगह रखा जाता है, जहां से वह जल्दी मिल जाए, और इसी वजह से लोग उसे फ्रिज के ऊपर रख देते हैं. वास्तु अनुसार ऐसा करना सेहत से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है. फ्रिज ठंडक और भारी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि दवाइयां बीमारी की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं. इन दोनों का मेल घर में नकारात्मक कंपन पैदा करता है, जिससे बार-बार बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है. इसलिए दवाइयों को हमेशा किसी साफ, बंद अलमारी या ड्रॉअर में रखना बेहतर माना जाता है.

फ्रिज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सामान

बहुत से लोग चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड, एडेप्टर या छोटी लाइट्स को फ्रिज के ऊपर रख देते हैं.लेकिन फ्रिज पहले से ही एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न करता है. ऐसे में उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से घर में ऊर्जा असंतुलित हो जाती है. वास्तु के लिहाज से यह अग्नि तत्व को बढ़ाता है, जिससे चिड़चिड़ापन, तनाव और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं. साथ ही इससे आर्थिक और मानसिक परेशानियां भी जन्म ले सकती हैं.

पूजा से जुड़ी चीजें फ्रिज के ऊपर रखना क्यों है गलत

कई बार जगह की कमी के कारण लोग पूजा की किताबें, माला, अगरबत्ती या दीपक की थाली फ्रिज के ऊपर रख देते हैं. एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, पूजा से जुड़ी वस्तुएं हमेशा पवित्र और स्थिर स्थान पर रखनी चाहिए. फ्रिज जैसी भारी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर इन्हें रखने से पूजा का सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और घर की शुभ ऊर्जा बाधित होती है. धार्मिक वस्तुओं के लिए अलग मंदिर या साफ शेल्फ का होना बहुत जरूरी है.

फ्रिज का ऊपरी हिस्सा खाली और साफ रखना क्यों जरूरी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, फ्रिज घर में सुख-सुविधा और भोजन की निरंतरता का प्रतीक होता है. अगर इसके ऊपर अनावश्यक सामान रखा जाए, तो यह अव्यवस्था और रुकावट की ऊर्जा को दर्शाता है. फ्रिज का ऊपरी हिस्सा साफ और खाली रखने से घर में आर्थिक स्थिरता, बेहतर स्वास्थ्य और सकारात्मक माहौल बना रहता है.

---- समाप्त ----
