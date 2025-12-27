Vastu Tips 2026: नए साल के पहले दिन घर के बाहर रख दें ये एक चीज, पूरे साल बनी रहेगी घर की रौनक

Vastu Tips 2026: साल 2026 की शुरुआत होने वाली है और हर कोई चाहता है कि नया साल खुशियों, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो. ऐसा माना जाता है कि नए साल का पहला दिन जैसा बीतता है, वैसा ही माहौल पूरे साल बना रहता है. इसलिए लोग इस दिन को खास बनाने के लिए कई तैयारियां करते हैं, जैसे घर की सफाई, पूजा-पाठ और परिवार के साथ समय बिताना. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर साल के पहले दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए, साथ ही वास्तु के अनुसार एक खास उपाय किया जाए, तो पूरे साल घर में सुख-शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है.

करें ये उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नए साल के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है. स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर या पूजा स्थल में ईश्वर की पूजा करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है. पूजा के समय दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं, ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो सके.

घर के मुख्य द्वार पर करें ये उपाय

नए साल के मौके पर एक विशेष वास्तु उपाय भी किया जा सकता है. इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक बर्तन रखें. यह बर्तन किसी भी धातु का हो सकता है, जैसे तांबा, पीतल या स्टील. इस बर्तन में साफ पानी भरकर पूरे दिन मुख्य द्वार के पास रखें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं. यह उपाय नए साल में सुख-समृद्धि और शांति लाने में सहायक माना जाता है.

रखें इन बातों का ध्यान

इसके साथ ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. नए साल के दिन घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए. दरवाजे के आसपास गंदगी, कूड़ा या पुराने जूते-चप्पल न रखें, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है. घर में पड़े टूटे-फूटे या खराब सामान को तुरंत बाहर निकाल दें, क्योंकि ये वस्तुएं नकारात्मकता का कारण बनती हैं.

वास्तु शास्त्र में बंद पड़ी या खराब घड़ी को भी अशुभ माना गया है. नए साल से पहले या पहले ही दिन ऐसी घड़ियों को घर से बाहर कर देना चाहिए. माना जाता है कि बंद घड़ी जीवन में रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होती है.इन छोटे-छोटे वास्तु उपायों को अपनाकर आप साल 2026 की शुरुआत को शुभ बना सकते हैं.

