scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Upay: किचन की इस दिशा में लगाएं ये एक चीज, दूर हो जाएगा वास्तु दोष

Vastu Upay: वास्तु शास्त्र में किचन को घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. यही वह जगह है जहां भोजन बनता है और भोजन का सीधा असर परिवार की सेहत, सोच और ऊर्जा पर पड़ता है. अगर किचन का वास्तु सही नहीं होता, तो घर में तनाव, बीमारी और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं.

Advertisement
X
वास्तु दोष दूर करने के उपाय. (Photo: Pixabay)
वास्तु दोष दूर करने के उपाय. (Photo: Pixabay)

Vastu Tips For Kitchen :वास्तु शास्त्र केवल घर की बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घर में रखी छोटी-छोटी चीजों और उनके सही उपयोग के बारे में भी बताता है. कई बार बिना किसी बड़े कारण के घर में भारीपन, तनाव या आपसी कलह बढ़ने लगती है.वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसकी एक वजह किचन में वास्तु दोष भी हो सकता है. कुछ आसान बदलाव करके किचन का वास्तु सुधारा जा सकता है और घर में सकारात्मक माहौल लाया जा सकता है. 

किचन में लगाएं यह जरूरी चीज

वास्तु शास्त्र में किचन को घर का सबसे अहम हिस्सा माना गया है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार की सेहत और ऊर्जा जुड़ी होती है. वास्तु के अनुसार किचन में एग्जॉस्ट फैन का होना बहुत जरूरी है. यह न केवल धुआं और बदबू बाहर निकालता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है.

सम्बंधित ख़बरें

ज्वार, बाजरा या मक्का: जानें आपकी सेहत के लिए कौन सी रोटी बेस्ट है (Photo- Pixabay)
क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां? होता है बड़ा नुकसान, वास्तु शास्त्र में है मनाही
Bathroom Mirror Astro Tips
बाथरूम में शीशा लगाना सही या गलत? जानिए क्या कहता है वास्तु
वास्तु उपाय
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, चारों तरफ से घेर लेता है वास्तु दोष
Symbolic Images
ये छोटी आदतें बिगाड़ सकती हैं आपका भाग्य, कभी खत्म नहीं होता वास्तु दोष
घर की खिड़कियों के लिए वास्तु टिप्स
कितनी हो घर में खिड़कियां? ये दिशा बन सकती हैं बदहाली का कारण

ध्यान रखें कि एग्जॉस्ट फैन किसी भी दिशा में नहीं लगाना चाहिए. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, किचन में लगा एग्जॉस्ट फैन हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है. 

किचन की खिड़की का सही दिशा में होना जरूरी

वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन की खिड़की भी पूर्व दिशा में होनी चाहिए. पूर्व दिशा से आने वाली प्राकृतिक रोशनी और हवा किचन के वातावरण को शुद्ध रखती है. इससे खाना बनाते समय मन भी शांत और प्रसन्न रहता है. अगर किचन में खिड़की बनवा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वह बड़ी हो, ताकि भरपूर हवा और रोशनी आ सके. 

Advertisement

साफ-सफाई का रखें खास ध्यान

किचन में साफ-सफाई का वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है. समय-समय पर किचन की अच्छे से सफाई करते रहें. जमी हुई धूल, चिकनाई और गंदगी को वास्तु दोष का कारण माना जाता है. गंदा किचन न केवल सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, बल्कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement