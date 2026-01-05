scorecardresearch
 
Vastu Tips: नौकरी, व्यापार या बड़ा काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन कौन सा है? राशिनुसार जानिए

सनातन परंपरा में शुभ मुहूर्त देखकर कार्य शुरू करना महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि सही तिथि, वार और ग्रह की स्थिति से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं. ज्योतिष के अनुसार गुरु-शुक्र की मजबूत दशा और साढ़ेसाती समाप्त होने के बाद नया काम शुरू करना शुभ होता है.

किसी बड़े काम को शुरू करने से पहले दिन, समय और स्थान का सही चयन करना जरूरी है. (Photo: Pixabay)
Vastu Tips: सनातन परपंरा में शुभ घड़ी या मुहू्र्त देखकर ही कोई बड़ा काम शुरू करने का विधान है. ऐसी मान्यता है कि अगर किसी कार्य में मुहूर्त, तिथि या वार का ख्याल न रखा जाए तो उसके परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं. ज्योतिष के अनुसार, जब कुंडली में गुरु या शुक्र की दशा चल रही हो और गोचर में गुरु-शनि दोनों मजबूत हो, तब नया कार्य आरंभ करने का योग बनता है. साढ़ेसाती समाप्त होने के तुरंत बाद भी नए काम का शुभारंभ किया जा सकता है. आइए आज आपको बताते हैं कि कोई नया काम शुरू करने में किन बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी होता है.

किसी बड़े काम को शुरू करने से पहले दिन, समय और स्थान का सही चयन करना जरूरी है. उस दिन चंद्र बल और तारा बल मजबूत होना चाहिए. कार्य की प्रकृति के अनुसार नक्षत्र या राशि के हिसाब से दिन चुनना चाहिए. साथ ही, उस दिन से जुड़ी कोई शुभ चीज ग्रहण करने के बाद ही उस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए.

कौन से दिन और क्या खाकर करें काम शुरू?
कोई भी बड़ा कार्य किस दिन शुरू करना है या क्या खाकर उसकी शुरुआत करनी चाहिए, ये सब राशि के हिसाब से तय करना बेहतर होता है.

मेष: गुरुवार, सरसों का सेवन
वृष: शनिवार, घी का सेवन
मिथुन: शुक्रवार, दही का सेवन
कर्क: मंगलवार, गुड़ का सेवन
सिंह: रविवार, मीठे पान का सेव
कन्या: बुधवार, धनिये का सेवन
तुला: शुक्रवार, दही का सेवन
वृश्चिक: रविवार, मीठे पान का सेवन
धनु: गुरुवार, पीली मिठाई का सेवन
मकर: सोमवार, दही और चीनी का सेवन
कुंभ: शनिवार, घी का सेवन
मीन: बुधवार, धनिये का सेवन

काम की प्रकृति के अनुसार चुनें दिन
खानपान या जल से जुड़े कार्यों को सोमवार से शुरू करना उत्तम होता है. भूमि, मकान या निर्माण से संबंधित काम मंगलवार को शुरू कर सकते हैं. धन का लेन-देन या सलाह से जुड़े कार्य बुधवार को लाभकारी होते हैं. शिक्षा, धार्मिक कार्य और अनाज से संबंधित व्यवसाय के लिए गुरुवार श्रेष्ठ है. सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, रसायन और औषधि से जुड़े काम शुक्रवार को शुरू करने चाहिए. लंबे समय तक चलने वाले कार्य- जैसे नौकरी, शनिवार को शुरू करनी उचित होती है. लकड़ी का काम, अस्पताल, पद ग्रहण और राजकीय कार्य रविवार को आरंभ करना शुभ माना जाता है.

---- समाप्त ----
