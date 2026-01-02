Surya Shukra Yuti: जनवरी में बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, 3 राशियों को अचानक होगा धनलाभ

Venus And Sun ki Yuti: वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को धन, वैभव, ऐश्वर्य, विलासिता, भौतिक सुख-सुविधाओं और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है. वहीं सूर्य देव आत्मविश्वास, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी क्षेत्र, प्रशासन और पिता के प्रतीक हैं. जब ये दोनों प्रभावशाली ग्रह एक साथ युति करते हैं, तो शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है, जो अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जाता है. इस बार सूर्य और शुक्र दोनों मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे यह शक्तिशाली राजयोग बनेगा. इसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. खासतौर पर नौकरी, व्यापार, धन और पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में इसका खास असर पड़ेगा.

और पढ़ें

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह शुक्रादित्य राजयोग द्वितीय भाव में बन रहा है, जो धन, वाणी और पारिवारिक सुख से जुड़ा होता है. इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए यह समय लाभकारी सौदे और विस्तार का संकेत देता है. आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे सामाजिक और पेशेवर जीवन में सम्मान मिलेगा. पारिवारिक वातावरण भी सुखद बना रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह राजयोग 11वें भाव में बनेगा, जिसे लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव कहा जाता है. इस दौरान आपकी लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. करियर में उन्नति के संकेत हैं. नौकरी बदलने या नई नौकरी मिलने की संभावना भी बन रही है. व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकता है . बड़े नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा. मित्रों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. आर्थिक दृष्टि से यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.

Advertisement

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह शुभ योग चतुर्थ भाव में बन रहा है, जो सुख-सुविधा, घर, वाहन और माता से संबंधित होता है. इस समय आप नया घर, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं. पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा. नौकरी में स्थान परिवर्तन या बेहतर कार्य वातावरण मिलने के योग हैं. माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. मानसिक संतुलन और आंतरिक सुख में भी वृद्धि होगी.

---- समाप्त ----