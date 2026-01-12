Surya Shani Sanyog 2026: मकर संक्रांति पर होगा सूर्य-शनि का मिलन, इन 3 राशि वालों की होगी ताबड़तोड़ कमाई

Surya Shani Sanyog 2026: 14 जनवरी को सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करने वाले हैं. ज्योतिष में सूर्य-शनि को पिता-पुत्र के अलावा एक दूसरे का शत्रु भी माना गया है. लेकिन मकर संक्रांति ही इकलौता ऐसा दिन होता है, जब पिता सूर्य पुत्र शनि की राशि में गोचर करते हैं. इस वर्ष सूर्य शनि का यह मिलन 14 जनवरी को होने वाला है. ज्योतिषविदों की मानें तो सूर्य-शनि का यह संयोग तीन राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है. इन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ होने की संभावना है.

और पढ़ें

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)

मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि का मिलन वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है. आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा. आमदनी के नए अवसर प्राप्त होंगे. पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको राहत मिल सकती है. पारिवारिक और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. आपके रिश्ते और गहरे होंगे. स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां चल रही थीं, उनसे मुक्ति पाएंगे.

तुला राशि (Tula Rashi)

शनि-शुक्र का मिलन तुला राशि वालों के लिए भी शुभ संकेत दे रहा है. आय में वृद्धि होगी. करियर-व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे लोगों को मेहनत का फल मिल सकता है. नई दुकान, फैक्ट्री या नया काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है. बीते वर्ष की अधूरी इच्छाएं अब पूरी होने की संभावना है. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अवधि अनुकूल रहेगी.

Advertisement

मीन राशि (Meen Rashi)

सूर्य-शनि का यह मिलन मीन राशि वालों के लिए भी लाभकारी दिखाई दे रहा है. आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. भविष्य को लेकर नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. संपत्ति या पूर्व निवेश से फायदा होगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे संबंधों में मिठास बढ़ेगी. घर परिवार के अन्य सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहने वाला है. रोग-बीमारियों पर धन खर्च न के बराबर होगा.

---- समाप्त ----