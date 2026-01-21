scorecardresearch
 
Surya Rahu Yuti 2026: कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति, 13 फरवरी से इन 3 राशियों को होगा खूब धन लाभ

Surya Rahu Yuti 2026: 13 फरवरी को कुंभ राशि सूर्य का गोचर होने वाला है. इसके साथ ही कुंभ राशि में सूर्य और राहु की युति बन जाएगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि सूर्य-राहु की यह युति चार राशियों को बड़े शुभ परिणाम देने वाली है.

13 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य और राहु की युति होने वाली है. (Photo: ITG)
Surya Rahu Yuti 2026: 13 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. इस राशि में पाप ग्रह राहु पहले से ही बैठा हुआ है और शनि की साढ़ेसाती का तीसरा व अंतिम चरण भी चल रहा है. ऐसे में इस राशि में सूर्य की एंट्री कुछ जातकों लिए बड़ी राहत लेकर आने वाली है. ज्योतिषविदों का कहना है 13 फरवरी से कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति बनने वाला है. यह युति चार राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहेगी. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि
मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. ऐसे में जो लोग साढ़ेसाती के कारण कष्टों का सामना कर रहे थे, उनकी तकदीर पलटने वाली है. यह सूर्य गोचर आपकी आय में वृद्धि करेगी. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. खर्चों में कमी आएगी और पुराने निवेश से भरपूर लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी जातकों को सूर्य-राहु की युति से शुभ परिणाम ही मिलेंगे.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए भी यह सूर्य-राहु की युति अनुकूल रहेगी. आर्थिक स्थिति के साथ-साथ पारिवारिक माहौल भी बेहतर होगा. खर्चों पर नियंत्रण रहने से बजट संतुलित बना रहेगा. लंबे समय से अटके कार्यों में तेजी आएगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा. संतान की सफलता से खुशी मिलेगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

धनु राशि
सिंह राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव ही हैं. इनकी राशि में सूर्य-राहु की युति धनु राशि वालों की चिंता भी दूर करने वाली है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा माना जा रहा है. आय में निरंतर वृद्धि होगी और बैंक-बैलेंस बढ़ेगा. साथ ही, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा. नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे. भाई-बहन का खूब सहयोग मिलेगा.

Advertisement

कुंभ राशि
राहु-सूर्य की यह युति आपकी राशि में ही होने वाली है. ऐसे में सूर्य और राहु की जोड़ी आपकी कमाई में बढ़ोतरी का संकेत दे रही है. आपको अनायास धन की प्राप्ति होगी. किसी पुराने विवाद के सुलझने का योग बन रहा है. स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलने वाली है. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, वहीं अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

---- समाप्त ----
