scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Mangal Yuti 2026 Rashifal: फरवरी 2026 में बनेगा मंगलादित्य राजयोग! होगी सूर्य-मंगल की युति, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Mangal Yuti 2026 Rashifal: फरवरी 2026 में सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य राजयोग का निर्माण होगा, जिससे कई राशियों के जीवन में करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यह ग्रह स्थिति आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मेहनत के परिणाम को बढ़ावा देगी और नौकरी में उन्नति, नए अवसर भी प्रदान करेगी.

Advertisement
X
फरवरी में सूर्य मंगल की युति से बनेगा मंगलादित्य राजयोग (Photo: ITG)
फरवरी में सूर्य मंगल की युति से बनेगा मंगलादित्य राजयोग (Photo: ITG)

Surya Mangal Yuti 2026 Rashifal: ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रतिष्ठा और नेतृत्व की ताकत माना जाता है, वहीं मंगल साहस, मेहनत और जोश का कारक ग्रह है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में तेज़ बदलाव देखने को मिलते हैं. खासतौर पर कामकाज, पैसे और फैसले लेने की क्षमता पर इसका असर पड़ता है. फरवरी महीने में बन रही यह ग्रह स्थिति कई लोगों के लिए आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकती है. नौकरी में उन्नति, बिजनेस में ग्रोथ और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी इसके अच्छे संकेत माने जा रहे हैं.

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह समय खुद पर भरोसा बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचाना जा सकता है. नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय फायदेमंद हो सकता है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप लीडर की भूमिका में नजर आ सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Mercury-Venus transit
कुंभ राशि में शुक्र गोचर से बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 5 राशियां होंगी लकी
February Sun Transit 2026
फरवरी में सूर्य ग्रह का बैक टू बैक 3 बार गोचर, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत
Shani Vakri 2025, Mercury Vakri July 2025, Rahu Ketu Vakri Sawan,
आज से केतु का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू, मार्च तक इन 4 राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान
Shukra shani shubh yog
शनि -बुद्ध बनाएंगे अद्भुत अर्धकेन्द्र योग, 3 राशियों को नौकरी बिजनेस में तरक्की के योग
Trigrahi Yog
4 फरवरी से कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा, 3 राशियों के भाग्य में होगा बड़ा बदलाव

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रह योग करियर से जुड़ी अच्छी खबरें ला सकता है. नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों को नए सौदे से लाभ हो सकता है. इस दौरान मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप नए काम की शुरुआत करने का साहस जुटा पाएंगे. मेहनत का परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं.

सिंह

सिंह राशि वालों के लिए यह समय सम्मान और सफलता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. सरकारी क्षेत्र या प्रशासन से जुड़े लोगों को खास लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी में तरक्की के साथ जिम्मेदार पद मिल सकता है. व्यापार में भी स्थिति बेहतर हो सकती है. सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी.

Advertisement

तुला

तुला राशि के लिए सूर्य और मंगल की यह स्थिति आर्थिक मामलों को संभालने में मददगार रहेगी. आय में सुधार के संकेत हैं. करियर से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है. आत्मविश्वास बढ़ने से आप सही फैसले ले पाएंगे, जिसका असर प्रोफेशनल और निजी दोनों जीवन पर पड़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement