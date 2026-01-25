Surya Mangal Yuti 2026 Rashifal: फरवरी 2026 में बनेगा मंगलादित्य राजयोग! होगी सूर्य-मंगल की युति, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Mangal Yuti 2026 Rashifal: ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रतिष्ठा और नेतृत्व की ताकत माना जाता है, वहीं मंगल साहस, मेहनत और जोश का कारक ग्रह है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में तेज़ बदलाव देखने को मिलते हैं. खासतौर पर कामकाज, पैसे और फैसले लेने की क्षमता पर इसका असर पड़ता है. फरवरी महीने में बन रही यह ग्रह स्थिति कई लोगों के लिए आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकती है. नौकरी में उन्नति, बिजनेस में ग्रोथ और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी इसके अच्छे संकेत माने जा रहे हैं.

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह समय खुद पर भरोसा बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचाना जा सकता है. नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय फायदेमंद हो सकता है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप लीडर की भूमिका में नजर आ सकते हैं.

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रह योग करियर से जुड़ी अच्छी खबरें ला सकता है. नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों को नए सौदे से लाभ हो सकता है. इस दौरान मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप नए काम की शुरुआत करने का साहस जुटा पाएंगे. मेहनत का परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं.

सिंह

सिंह राशि वालों के लिए यह समय सम्मान और सफलता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. सरकारी क्षेत्र या प्रशासन से जुड़े लोगों को खास लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी में तरक्की के साथ जिम्मेदार पद मिल सकता है. व्यापार में भी स्थिति बेहतर हो सकती है. सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी.

तुला

तुला राशि के लिए सूर्य और मंगल की यह स्थिति आर्थिक मामलों को संभालने में मददगार रहेगी. आय में सुधार के संकेत हैं. करियर से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है. आत्मविश्वास बढ़ने से आप सही फैसले ले पाएंगे, जिसका असर प्रोफेशनल और निजी दोनों जीवन पर पड़ेगा.

