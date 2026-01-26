scorecardresearch
 
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, फरवरी में इन 3 राशि वालों को हो सकती है धन हानि

13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु पहले से ही बैठा हुआ है. साथ ही, इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है. ज्योतिषविदों के अनुसार, यह गोचर तीन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे करियर, धन और निजी जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं.

13 फरवरी को कुंभ राशि में जाने के बाद सूर्य तीन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. (Photo: Pexels)
Surya Rahu Yuti 2026: ग्रहों के राजा सूर्य 13 फरवरी को शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में जाने वाले हैं. इस राशि में राहु पहले से बैठा हुआ है. साथ ही, कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण भी चल रहा है. ऐसे में ज्योतिषविदों की गणना कहती है कि कुंभ राशि में जाने के बाद सूर्य तीन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इन राशियों को करियर, आर्थिक और निजी जीवन में बड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है. आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं.

सिंह राशि
सूर्य के कुंभ राशि में जाने से सिंह राशि वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मतभेद उभर सकते हैं. अहंकार या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. किसी भी काम से सफलता के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा. दांपत्य जीवन में संवाद की कमी आने से पार्टनर के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है. सेहत के लिहाज से भी थकान और तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको अपने लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा.

मकर राशि
कुंभ राशि में सूर्य की एंट्री मकर राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर कंगाल बना सकती है. धन हानि संभव है. खर्चे बढ़त पर रहेंगे. आय में कमी आने की संभावना है. धन संचय में बाधाएं आ सकती हैं. निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें. परिवार में मतभेद उभर सकते हैं. वाणी-व्यवहार में कठोरता रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगी. माता-पिता के साथ अनबन हो सकती है. कोई बात कहने से पहले सोच-विचार के बोलें. बड़बोलापन आपको किसी बड़े विवाद में फंसा सकता है.

मीन राशि
कुंभ राशि में सूर्य का गोचर मीन राशि वालों पर मानसिक दबाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे. चिंता और असमंजस की स्थिति बन सकती है. कामकाज में आपका मन कम लगेगा, जिससे कार्यस्थल पर परफॉर्मेंस से अधिकारी वर्ग निराश हो सकता है. इस दौरान आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. कोई भी कदम सोच-समझकर उठाएं. एक गलत निर्णय आपकी सालों की मेहनत को खराब सकता है. आपके लिए आत्मचिंतन और संयम से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

