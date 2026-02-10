Surya Grahan 2026 Rashifal: सूर्य ग्रहण पर नवपंचम राजयोग! अगले 10 दिनों तक ये 5 राशियां जीएंगी राजा जैसी जिंदगी

Surya Grahan 2026 Rashifal: इस बार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा. यह सूर्य ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक लगेगा. लेकिन, ज्योतिषियों की मानें तो साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जा रहा है. दरअसल, इस दिन बुध देवगुरु बृहस्पति मिलकर नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से 5वें या 9वें भाव में आते हैं, तो उसे ज्योतिष में नवपंचम योग कहा जाता है. बुध और गुरु के बीच बनने वाला यह योग खास माना जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि, तर्क और व्यापार से जुड़े हैं, जबकि गुरु ज्ञान, भाग्य और धन के कारक माने जाते हैं. ऐसे में दोनों का शुभ संबंध व्यक्ति की सोच, समझ और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है. पंचांग के अनुसार, 17 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 2 बजकर 59 मिनट से बुध और गुरु के बीच 120 डिग्री का विशेष कोण बनेगा. ज्योतिष में इस स्थिति को शुभ माना जाता है. इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास उपलब्धियां लेकर आ सकता है.

वृषभ राशि (Taurus)

यह समय आर्थिक मामलों में स्थिरता ला सकता है. कार्यस्थल पर आपकी समझ और मेहनत की सराहना होगी. व्यापार विस्तार के संकेत मिल रहे हैं. संपत्ति या निवेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह समय आपके लिए खास रह सकता है. सही फैसले लेने में सफल रहेंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. लेखन, मीडिया, शिक्षा या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभदायक साबित हो सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

यह समय आपकी मेहनत का फल दिला सकता है. नौकरी में पदोन्नति या नई भूमिका मिलने के संकेत हैं. आय में बढ़ोतरी संभव है और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा. परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा. पुराने प्रयास अब परिणाम देने लगेंगे.

धनु राशि (Sagittarius)

गुरु धनु राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह योग आपके आत्मविश्वास और भाग्य को मजबूत करेगा. पुराने अटके काम धीरे-धीरे पूरे हो सकते हैं. करियर में नई दिशा मिल सकती है. विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है. यात्राएं भी लाभ दे सकती हैं.

मीन राशि (Pisces)

यह योग मानसिक शांति और आर्थिक प्रगति दोनों दे सकता है. नए अवसर सामने आ सकते हैं. रिसर्च, अध्यात्म या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है. रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है. रिश्तों में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

