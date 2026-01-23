Surya Grahan 2026 Date: अमावस्या पर लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, 3 राशियों की होगी चांदी!

Surya Grahan 2026 Date: फरवरी महीने में एक खास खगोलीय घटना होने जा रही है. 17 फरवरी 2026, मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा. यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका असर सभी 12 राशियों पर जरूर पड़ेगा. खास बात यह है कि यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं किन राशियों को इससे लाभ मिलने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण सौभाग्य का द्वार खोल सकता है. किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कुल मिलाकर यह ग्रहण आपके लिए तरक्की और उन्नति का संकेत दे रहा है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण बेहद शुभ साबित हो सकता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी .आय के नए स्रोत बन सकते हैं. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. किसी महत्वपूर्ण काम में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. परिवार, विशेष रूप से माता-पिता का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, जिससे आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. अचानक धन लाभ होने की संभावना भी बन रही है. नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है. वाहन या घर खरीदने के योग बन रहे हैं. कुछ लोगों को विदेश यात्रा का अवसर भी मिल सकते हैं.

