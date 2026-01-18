Surya Chandrama Yuti 2026: शनि की राशि में सूर्य-चंद्रमा की युति, इन 4 राशियों में बना धन योग

Surya Chandrama Yuti 2026: आज चंद्रमा ने मकर राशि में गोचर किया है. इसके साथ ही मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति हो गई है. सूर्य यहां पहले से बैठे हुए हैं. मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा के अलावा मंगल, बुध और शुक्र भी मौजूद हैं. ऐसे में यहां पंचग्रही योग भी बन रहा है. मकर राशि में सूर्य-चंद्रमा के मिलन को ज्योतिषविद एक शुभ संकेत मान रहे हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह युति चार राशियों को लाभ देने वाली है.

और पढ़ें

वृषभ राशि

सूर्य-चंद्रमा की युति के दौरान वृषभ राशि वालों की किस्मत पूरा साथ देगी. आर्थिक हालात में सुधार के संकेत भी हैं. आपको नौकरी-व्यापार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर अहम जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं. भविष्य में उन्नति का मार्ग खुलने वाले हैं. रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा. सुविधाओं और भौतिक सुखों में इजाफा होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों की ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी. अनायास धन की प्राप्ति संभव है. धन लाभ के साथ प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से मेलजोल बढ़ेगा. इस युति के दौरान आपके संपर्क में जो नए लोग आएंगे, वो लंबे समय तक आपके काम आ सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए भी शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं. घर या संपत्ति खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है. नए वाहन, सोना-चांदी या भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में नया मौका मिल सकता है. नए काम की शुरुआत में मित्रों का सहयोग मिलेगा. सरकारी या लाभकारी योजनाओं से फायदा होने के योग हैं.

Advertisement

मीन राशि

सूर्य-चंद्रमा की युति आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है. जमीन, मकान या संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. कार्यस्थल पर आपके काम से वरिष्ठजन भी प्रसन्न रहेंगे. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. आपको जल्द ही कोई बड़ा पद मिलने वाला है. आस-पास के लोगों के सहयोग से जरूरी कार्य पूरे होंगे.

---- समाप्त ----