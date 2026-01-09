Surya-Arun Yuti 2026: मकर संक्रांति पर होगी सूर्य-अरुण शक्तिशाली युति! बनेगा राजयोग, ये 3 राशियां बनेंगी मालामाल

Surya-Arun Yuti 2026: ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है. आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, पिता का सुख, सम्मान, सत्ता, सरकारी क्षेत्र, हृदय और हड्डियों पर सूर्य का विशेष प्रभाव होता है. सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं और इस दौरान जब वे किसी अन्य ग्रह के साथ विशेष संबंध बनाते हैं, तो कई शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद 17 जनवरी 2026 को सूर्य वृषभ राशि में स्थित अरुण के साथ विशेष कोण बनाकर शक्तिशाली नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे. यह योग करियर में तरक्की, मान-सम्मान और अचानक धन लाभ के मजबूत संकेत दे रहा है.

84 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 17 जनवरी की रात 10 बजकर 25 मिनट सूर्य और अरुण के बीच 120 डिग्री का संबंध बनेगा, जिससे नवपंचम योग का निर्माण हो रहा है. यह संयोग इसलिए खास है क्योंकि अरुण को एक राशि चक्र पूरा करने में लगभग 84 वर्ष लगते हैं. खास बात यह भी है कि इस दौरान मकर राशि में पहले से ही बुध और शुक्र मौजूद रहेंगे, जिससे बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण जैसे शुभ योग भी सक्रिय हो जाएंगे. आइए जानते हैं किन 3 राशियों के लिए यह समय किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सूर्य और अरुण का यह योग कई क्षेत्रों में नई ऊर्जा भर सकता है. करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी. पद या वेतन में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं. कार्यस्थल पर पहचान बनेगी. अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे. प्रतिस्पर्धा में आप मजबूत दावेदार बनकर उभर सकते हैं. निवेश, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से अच्छा लाभ संभव है. पारिवारिक जीवन में भी सुखद बदलाव आएंगे और संतान से जुड़ी कोई खुशी मिल सकती है. दांपत्य और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह राजयोग लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग खोल सकता है. सफलता मिलने की संभावना बन रही है. आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत मिलेगी. सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है. व्यापार में नई रणनीति काम करेगी और मुनाफा बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी. वैवाहिक जीवन में भरोसा और सामंजस्य बना रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह नवपंचम योग सौभाग्य का द्वार खोल सकता है. हर कदम पर भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों के लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है. व्यापार में विस्तार और लाभ की संभावना है. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है. जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. आत्मविश्वास मजबूत होगा.

