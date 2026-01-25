scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Gochar 2026: फरवरी में सूर्य ग्रह 3 बार बदलेंगे चाल, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Surya Gochar 2026:फरवरी में सूर्य न केवल राशि बदलते हैं, बल्कि नक्षत्र परिवर्तन के कारण भी इनका असर अधिक गहराई से महसूस किया जाता है. यही वजह है कि इस महीने कुछ राशियों के जीवन में बड़े और निर्णायक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Advertisement
X
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन

Sun Transit 2026: फरवरी 2026 में सूर्य ग्रह तीन बार अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे. सूर्य की यह तेज और लगातार बदलती चाल राशियों के जीवन में नए अवसर, लाभ और बदलाव लेकर आ सकती है. महीने की शुरुआत में सूर्य श्रवण नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके बाद सूर्य शनि की राशि कुंभ में गोचर करेंगे और 19 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में पहुंचेंगे. 

सूर्य का इस तरह बार-बार नक्षत्र और राशि बदलना सामान्य नहीं होता. यही कारण है कि फरवरी का यह समय करियर, धन, संबंध और आत्मविश्वास से जुड़े मामलों में कई राशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है.  कुछ लोगों के लंबे समय से देखे जा रहे सपने इस दौरान साकार हो सकते हैं, वहीं आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आने के संकेत हैं.  आइए जानते हैं कि फरवरी 2026 में सूर्य के इस विशेष गोचर से किन राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है. 

मेष राशि

सम्बंधित ख़बरें

Shani Vakri 2025, Mercury Vakri July 2025, Rahu Ketu Vakri Sawan,
आज से केतु का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू, मार्च तक इन 4 राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान
Shukra shani shubh yog
शनि -बुद्ध बनाएंगे अद्भुत अर्धकेन्द्र योग, 3 राशियों को नौकरी बिजनेस में तरक्की के योग
Trigrahi Yog
4 फरवरी से कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा, 3 राशियों के भाग्य में होगा बड़ा बदलाव
Budh Rashi Parivartan
3 फरवरी को बुध करेंगे कुंभ राशि में प्रवेश, 5 राशियों का आएगा गोल्डन टाइम
Grah Gochar 2026
फरवरी में बैक टू बैक 5 राजयोग और 4 ग्रह-गोचर, इन राशियों पर होगी पैसों की बरसात

फरवरी 2026 में सूर्य की बदलती चाल मेष राशि वालों के जीवन में नई ऊर्जा और गति लेकर आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत अब साफ नजर आने लगेगी. वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है. नौकरी बदलने या मनचाही पोस्ट मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं. यह समय आपके कर्म और प्रयासों का परिणाम देने वाला रहेगा. पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक माहौल रहेगा. अपनों के साथ बिताया गया समय मानसिक संतुलन प्रदान करेगा. इस महीने कोई पुरानी इच्छा या लक्ष्य पूरा हो सकता है.

Advertisement

वृषभ राशि

सूर्य गोचर का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. आप अपने फैसलों को लेकर अधिक स्पष्ट और दृढ़ रहेंगे. पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल है. जिन योजनाओं पर पहले काम रुक गया था, वे अब दोबारा गति पकड़ सकती हैं. माता-पिता और वरिष्ठों का सहयोग आपके लिए भाग्य का काम करेगा. सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में प्रयास कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं.

सिंह राशि

सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि के लिए फरवरी का महीना खास तौर पर शुभ रहने वाला है. इस दौरान आपका आत्मबल बढ़ेगा. आप अपने फैसलों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त रहेंगे. नेतृत्व से जुड़े कार्यों, राजनीति या सरकारी क्षेत्र में सक्रिय लोगों को पहचान और सम्मान मिल सकता है. पुराने पारिवारिक या संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने की संभावना है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय राहत देने वाला रहेगा . मानसिक रूप से आप खुद को संतुलित महसूस करेंगे.

तुला राशि

तुला राशि के लिए फरवरी का महीना सीखने और आगे बढ़ने का अवसर लेकर आ रहा है. विद्यार्थियों और युवाओं की एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट में बेहतर प्रदर्शन संभव है. कुछ लोग इस समय नई स्किल, भाषा या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी . रिश्तों में स्थिरता आएगी. सोशल मीडिया, मीडिया या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों की लोकप्रियता बढ़ सकती है. धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं.

Advertisement

धनु राशि

फरवरी 2026 में सूर्य का गोचर धनु राशि वालों के भीतर साहस और आत्मविश्वास का संचार करेगा. आप जोखिम लेने से नहीं डरेंगे, यही रवैया आपको सफलता दिला सकता है. छोटी यात्राएं न सिर्फ़ अनुभव बढ़ाएंगी बल्कि आर्थिक लाभ भी दे सकती हैं. भाग्य इस समय आपके पक्ष में रहेगा, जिससे कठिन काम भी अपेक्षाकृत आसान लगेंगे. भाई-बहनों के साथ रिश्तों में सुधार होगा . पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा. यह महीना आपके व्यक्तिगत विकास और आर्थिक मजबूती दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement