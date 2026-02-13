Surya Gochar 2026 February : 1 महीने तक मुश्किल दौर! सूर्य का शनि राशि में प्रवेश 3 राशियों पर पड़ेगा भारी

Surya Gochar 2026 Effects on Rashi : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं. इस तरह बारह महीनों में सम्पूर्ण राशिचक्र का भ्रमण पूरा करते हैं. 13 फरवरी 2026 को सूर्य देव दोपहर 3:49 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसे कुंभ संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसका विशेष ज्योतिषीय महत्व माना जाता है.

इस बार कुंभ में सूर्य का प्रवेश सामान्य नहीं माना जा रहा है. कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, जिन्हें सूर्य का शत्रु ग्रह माना जाता है. ऐसे में सूर्य का शनि की राशि में जाना स्वाभाविक रूप से तनाव भरे नतीजे दे सकता है. इसके साथ ही कुंभ राशि में पहले से ही राहु की मौजूदगी बताई जा रही है. सूर्य और राहु का एक साथ होना ग्रहण योग का निर्माण करता है, जिसे पारंपरिक ज्योतिष में अशुभ संकेत माना जाता है. यह स्थिति 15 मार्च तक रहेगी, जब तक सूर्य मीन राशि में प्रवेश नहीं कर जाते. इस अवधि में कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय भावनात्मक अस्थिरता लेकर आ सकता है. मन में उलझन, असुरक्षा या संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव होने की आशंका रहेगी. छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से विवाद बढ़ सकते हैं. इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचना चाहिए. पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता और सावधानी रखें, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को इस गोचर के दौरान अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है. मेहनत का परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संवाद में संयम रखें. सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर से तनाव और थकान से जुड़ी समस्याओं से बचाव करें. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह अवधि आर्थिक और सामाजिक नजरिए से चुनौतीपूर्ण हो सकती है. धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि गैरजरूरी खर्च या निवेश नुकसान दे सकते हैं. पारिवारिक वातावरण में मतभेद या कहासुनी की स्थिति बन सकती है, जिसे धैर्य और समझदारी से संभालना बेहतर होगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में दबाव और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में शांत रहकर योजना बनाकर आगे बढ़ना ही फायदेमंद रहेगा.

