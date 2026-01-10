scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sun-Moon Conjunction 2026: मौनी अमावस्या पर खास संयोग, सूर्य-चंद्र की युति से 3 राशियां होंगी लकी

Sun-Moon Conjunction 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित होते हैं, जिससे अमावस्या तिथि बनती है. जब यह स्थिति किसी खास राशि में बनती है और अन्य ग्रहों का सहयोग भी मिलता है, तो इसे अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है.

Advertisement
X
सूर्य-चंद्र युति 2026
सूर्य-चंद्र युति 2026

Sun-Moon Conjunction 2026 : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 में एक बेहद खास संयोग बनने जा रहा है. 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के पावन दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में एक साथ विराजमान होंगे. यह दुर्लभ युति मकर राशि में बनेगी, जो कि कर्म और अनुशासन के कारक शनि की राशि मानी जाती है. यह शुभ संयोग 18 जनवरी की शाम 04:41 बजे से शुरू होकर 20 जनवरी की रात 01:35 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि में कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए दरवाज़े खुल सकते हैं. खासतौर पर तीन राशियों के जातकों को हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है. धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं . आमदनी के नए अवसर सामने आ सकते हैं. व्यापार करने वालों को अच्छे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं. जो लोग निवेश की योजना बना रहे हैं, उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है. परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. आपसी तालमेल मजबूत होगा. 18 से 21 जनवरी के बीच आपको कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है. साथ ही पहले से रुके हुए काम भी इस दौरान पूरे हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

वास्तु उपाय
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, चारों तरफ से घेर लेता है वास्तु दोष
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, सम्मान, पिता, सरकार, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
इस दिन लगेगा खतरनाक सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों को झेलना पड़ सकता है नुकसान
mangal shani guru asta 2026 rashifal
2026 में मंगल-शनि-गुरु होंगे अस्त, इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
According to Vedic astrology, Mercury is considered the prince of all planets. (Photo: Pixabay)
2026 में 3 बार वक्री होंगे बुद्धि के दाता बुध, इन राशियों को होगा खूब फायदा
Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य-चंद्र की यह युति करियर के लिहाज से काफी लाभदायक साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि का सुखद समाचार मिल सकता है. जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर पैकेज का ऑफर मिल सकता है. पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग भी बन रहे हैं. 18 से 21 जनवरी के बीच आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी. अगर आप विदेशी कंपनियों या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद रहेगा.

Advertisement

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह युति किसी वरदान से कम नहीं होगी. कारोबार में तेज़ी आएगी और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. बड़े धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं. इस दौरान जमीन, मकान या वाहन जैसी संपत्ति खरीदने के शुभ योग भी बन सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. लोग आपके विचारों और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी. निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर हो जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement