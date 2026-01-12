scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukraditya Rajyog 2026: मकर संक्रांति पर सूर्य-शुक्र मिलकर बनाएंगे ये शक्तिशाली राजयोग, इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम

Shukraditya Rajyog 2026: शुक्रादित्य राजयोग मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को सूर्य और शुक्र की मकर राशि में दुर्लभ युति से बन रहा है. यह योग कई राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. इससे करियर में प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार, सामाजिक मान-सम्मान और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ने के योग बन रहे हैं.

Advertisement
X
मकर संक्रांति पर बनेगा साल का पहला शुक्रादित्य राजयोग (Photo: ITG)
मकर संक्रांति पर बनेगा साल का पहला शुक्रादित्य राजयोग (Photo: ITG)

Shukraditya Rajyog 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार,  मकर संक्रांति का पर्व इस बार 14 जनवरी 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. दरअसल, इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसी के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, मकर संक्रांति से ठीक 1 दिन पहले शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे 14 जनवरी को सूर्य-शुक्र की मकर राशि में युति होगी. सूर्य-शुक्र की इस दुर्लभ युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. 

ज्योतिष शास्त्र में शुक्रादित्य राजयोग बहुत ही शुभ माना जाता है. कहते हैं कि जब यह योग किसी जातक की कुंडली में बनता है तो उसका अच्छा टाइम शुरू हो जाता है और धन-दौलत की प्राप्ति भी होने लगती है. तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर बनने जा रहे शुक्रादित्य राजयोग से किन राशियों को लाभ होगा. 

मेष

सम्बंधित ख़बरें

Budhadiya Rajyog On Makar Sankranti 2026
मकर संक्रांति पर बनेगा बुधादित्य राजयोग, शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन
Symbolic Image
मकर संक्रांति पर बनेगा पावरफुल पंचग्रही योग, इन राशियों का आएगा गोल्डन टाइम
मकर संक्रांति 2026: शुभ योग
मकर संक्रांति पर बनेंगे कार्य सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग, जरूर करें ये खास उपाय
budh shukra yuti
मकर राशि में सूर्य-शुक्र की युति, 6 फरवरी तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग
The entry of the Sun on Makar Sankranti may bring stress, expenses, and problems in the lives of some.
मकर संक्रांति से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, जबरदस्त धनलाभ के योग

शुक्रादित्य राजयोग मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है. यह योग कामकाज और व्यवसाय से जुड़े स्थान पर बनेगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या वेतन बढ़ने की संभावना मिल रही है. दफ्तर में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. व्यापारियों को नए सौदे और फायदे के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आत्मबल बढ़ेगा और लिए गए फैसले सफल रहेंगे. इस समय पिता के साथ संबंध भी पहले से बेहतर होंगे.

Advertisement

वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रादित्य राजयोग शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. यह योग आपकी कुंडली में भाग्य से जुड़े स्थान पर बन रहा है, जिससे किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम सामने आएगा. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. घर-परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा.  काम या व्यापार के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं.

मकर

शुक्रादित्य राजयोग मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. इस योग से आत्मबल और आत्मविश्वास मजबूत होगा. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. पैसों से जुड़ी स्थिति सुधरने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, वहीं व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं. घर का माहौल सुखद रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी की प्रगति संभव है. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. अविवाहितों को रिश्ते के प्रस्ताव मिल सकते हैं.   

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement