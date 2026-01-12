Shukraditya Rajyog 2026: मकर संक्रांति पर सूर्य-शुक्र मिलकर बनाएंगे ये शक्तिशाली राजयोग, इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम

Shukraditya Rajyog 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति का पर्व इस बार 14 जनवरी 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. दरअसल, इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसी के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, मकर संक्रांति से ठीक 1 दिन पहले शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे 14 जनवरी को सूर्य-शुक्र की मकर राशि में युति होगी. सूर्य-शुक्र की इस दुर्लभ युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा.

ज्योतिष शास्त्र में शुक्रादित्य राजयोग बहुत ही शुभ माना जाता है. कहते हैं कि जब यह योग किसी जातक की कुंडली में बनता है तो उसका अच्छा टाइम शुरू हो जाता है और धन-दौलत की प्राप्ति भी होने लगती है. तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर बनने जा रहे शुक्रादित्य राजयोग से किन राशियों को लाभ होगा.

मेष

शुक्रादित्य राजयोग मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है. यह योग कामकाज और व्यवसाय से जुड़े स्थान पर बनेगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या वेतन बढ़ने की संभावना मिल रही है. दफ्तर में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. व्यापारियों को नए सौदे और फायदे के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आत्मबल बढ़ेगा और लिए गए फैसले सफल रहेंगे. इस समय पिता के साथ संबंध भी पहले से बेहतर होंगे.

वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रादित्य राजयोग शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. यह योग आपकी कुंडली में भाग्य से जुड़े स्थान पर बन रहा है, जिससे किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम सामने आएगा. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. घर-परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा. काम या व्यापार के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं.

मकर

शुक्रादित्य राजयोग मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. इस योग से आत्मबल और आत्मविश्वास मजबूत होगा. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. पैसों से जुड़ी स्थिति सुधरने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, वहीं व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं. घर का माहौल सुखद रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी की प्रगति संभव है. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. अविवाहितों को रिश्ते के प्रस्ताव मिल सकते हैं.

