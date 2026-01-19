Shukra Uday 2026: शुक्र होने वाले हैं उदयवान, फरवरी आते ही इन 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई

Shukra Uday 2026: धन, वैभव और सुखों के प्रदाता शुक्र देव 31 दिसंबर को अस्त हो गए थे. लेकिन अब 1 फरवरी को मकर राशि में शुक्र का उदय होने वाला है. शुक्र के उदयवान होते ही मांगलिक कार्य पुन: सक्रिय हो जाएंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र देव का उदयवान होना तीन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. शुक्र देव के जागते ही तीन राशियों को आर्थिक और करियर के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिलेगा. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए भी शुक्र का उदय अनुकूल साबित होने वाला है. आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि के संकेत हैं. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. नए संपर्क आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं. लंबे समय से चल रही प्रॉपर्टी, दुकान या किसी मकान की तलाश बहुत जल्द खत्म होने वाली है. घर-परिवार के साथ अच्छे पल बिताने के अवसर मिलेंगे. वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए भी उदयवान शुक्र अच्छा लग रहा है. शुक्र के उदय होते ही आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. वाहन या संपत्ति खरीदने का योग बनता दिखाई दे रहा है. व्यापार से जुड़े लोगों को साझेदारी और बड़े समझौतों में लाभ मिलने की संभावना है. जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लंबित मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है. माता-पिता के साथ अच्छा समय बिताएंगे. परिवार वाले आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे. इस दौरान आप बहुत ही धैर्यवान और सहशीलता के साथ बड़े डिसीजन लेंगे.

मकर राशि

शुक्र देव आपकी राशि के लग्न भाव में उदित हो रहे हैं. इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर में आपको आगे बढ़ने के कुछ बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. मकर राशि वालों को कम प्रयत्न में भी धन की प्राप्ति हो सकती है. आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से जबरदस्त लाभ मिलने वाला है. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. मानसिक शांति का अनुभव होगा.

