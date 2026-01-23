scorecardresearch
 
Shukra Gochar 2026: 6 फरवरी को शुक्र करेंगे शनि के घर में प्रवेश, इन 3 राशियों को होगी अपार धन की प्राप्ति

Shukra Gochar 2026: शुक्र ग्रह का 6 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है. इस दौरान कई राशियों को आर्थिक मजबूती, करियर में नए अवसर और पारिवारिक रिश्तों में सुधार की उम्मीद है.

फरवरी 2026 की शुरुआत में होगा शुक्र का शनि की राशि में गोचर (Photo: Nasa)
Shukra Gochar 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है, तो उसका असर सिर्फ व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं, बल्कि आसपास के माहौल पर भी दिखने लगता है. खासतौर पर शुक्र ग्रह को धन, आराम, सुंदरता और रिश्तों का प्रतीक माना जाता है. 6 फरवरी को शुक्र अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. इस बदलाव के साथ कुछ राशियों के लिए अच्छे मौके, आर्थिक मजबूती और रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह गोचर फायदेमंद रहने वाला है.

वृष राशि
वृष राशि के जातकों के लिए यह समय आगे बढ़ने का है. शुक्र का असर आपके कामकाज और करियर पर साफ दिखेगा. नौकरीपेशा लोगों को नए मौके मिल सकते हैं और जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और आप कुछ बड़े और अहम फैसले ले सकते हैं. परिवार में खासतौर पर पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे और उनका सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आराम और संपत्ति से जुड़े लाभ लेकर आ सकता है. इस दौरान घर, वाहन या जमीन से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी और पैतृक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. करियर को लेकर आप साहसिक निर्णय ले पाएंगे, जिनका फायदा भविष्य में मिलेगा. मां के सहयोग या आशीर्वाद से धन लाभ के योग भी बन सकते हैं.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह बदलाव सकारात्मक रहेगा. इस दौरान आपके व्यक्तित्व में अलग तरह का आकर्षण नजर आएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और एक-दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा. साझेदारी में किए गए काम से लाभ मिल सकता है. जीवनसाथी की तरक्की से भी मन खुश रहेगा. कुल मिलाकर करियर और निजी जीवन में स्थिरता आने के योग बन रहे हैं.

---- समाप्त ----
