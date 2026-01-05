Shukra Gochar 2026: शुक्र का मकर राशि में गोचर, केतु और शनि की ढैय्या से पीड़ित इस राशि के लोग होंगे धनवान

Shukra Gochar January 2026: धन, वैभव, सुख और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 12 जनवरी को राशि परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे. मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. इस राशि में सूर्य देव 6 फरवरी 2026 तक मौजूद रहेंगे. ज्योतिषविदों की मानें तो शुक्र का यह गोचर तीन राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. इन राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर अनायास लाभ की प्राप्ति होगी. इन जातकों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

वृषभ राशि

शुक्र देव का मकर गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. लंबे समय से कहीं फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. आय के नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बैंक बैलेंस में तेजी से इजाफा होगा. नए काम या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा दिख रहा है. अविवाहित लोगों के जीवन में प्रेम की दस्तक हो सकती है. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन सबसे ज्यादा शुभ माना जा रहा है. बता दें कि इस राशि पर अभी शनि की ढैय्या और पाप ग्रह केतु का प्रभाव भी है. ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र के इस के गोचर के बाद सिंह राशि के जातकों को ढैय्या और केतु के प्रभाव से राहत मिलेगी. उनकी आर्थिक मोर्चे पर चल रही अड़चनें दूर हो सकती हैं. कमाई बढ़ने के संकेत हैं. करियर और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में व्यापार में शिफ्ट होने वालों के लिए समय अच्छा दिख रहा है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. पारिवारिक सुख-शांति बढ़ेगी. दांपत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा हो सकता है. नया व्यापार शुरू करने की योजना सफल हो सकती है. नई नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. कुल मिलाकर यह समय आर्थिक प्रगति का है. प्रेम और रिश्तों के लिहाज से यह समय अच्छा दिख रहा है. अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवनसाथी मिलने के योग हैं. परिवार के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिलेगा.

