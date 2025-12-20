scorecardresearch
 
Shukra Gochar 2025: शुक्र 10 दिन में 2 बार बदल रहे चाल, साल के आखिर में इन 3 राशियों को होगा धनलाभ

शुक्र ग्रह 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 30 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में गोचर करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र के 10 दिन में दो बार चाल बदलने से तीन राशियों के लिए शुभ योग बन रहा है. इनके रुके काम आगे बढ़ेंगे और करियर-कारोबार में सकारात्मक सुधार दिखेगा.

10 दिन के भीतर शुक्र का दो बार चाल बदलना तीन राशियों के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है. (Photo: Pixabay)
Shukra Gochar 2025: सुख, सौंदर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र ने 20 दिसंबर की सुबह ही गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में गोचर किया है. अब साल के आखिर में 30 दिसंबर को शुक्र देव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन शुक्र अपने मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, 10 दिन के भीतर शुक्र का दो बार चाल बदलना तीन राशियों के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है. इन राशि के जातकों को रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है. करियर-कारोबार संवार पर रहेगा.

मेष राशि
साल 2025 के आखिर में मेष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. रोजगार से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं. करियर की दिशा में नए अवसर सामने आ सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होने लगेंगे. उत्तर दिशा में यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ की संभावना बनती दिख रही है. किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ की प्रबल संभावना है. रुपयों के लेन-देन में सहज रहेंगे. पैसों को लेकर चल रहा कोई पुराना विवाद दूर हो सकता है. मानसिक शांति मिलेगी और घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला अनुकूल रहने के संकेत हैं.

धनु राशि
साल के आखिर में धनु राशि वालों का खर्चों पर नियंत्रण रहेगा. आय में वृद्धि के साथ बैंक-बैलेंस बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोग अपने स्टार्टअप पर भी ध्यान दे सकते हैं. धनु राशि के जातकों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार आएगा. करियर, प्रेम जीवन और आर्थिक क्षेत्र में नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं. सामाजिक छवि बेहतर होगी. पुरानी गलतियों से सबक लेकर उन्हें दोहराने से बचेंगे. विवाह से जुड़े रुके हुए मामलों में प्रगति संभव है.

---- समाप्त ----
