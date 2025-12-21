Shukra Gochar 2025: 100 साल बाद धनवर्षा योग! 2025 खत्म होने से पहले 3 राशि वालों की खुली किस्मत

Shukra Gochar 2025: शुक्र को सुख समृद्धि और धन का कारक माना जाता है. शुक्र ने 20 दिसंबर की सुबह अस्त अवस्था में धनु राशि में प्रवेश किया था. अब शुक्र करीब 24 दिन तक धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे. इस गोचर के बाद सूर्य-शुक्र का शुक्रादित्य योग बन रहा है. इसके साथ ही, 100 साल बाद समसप्तक योग का निर्माण भी हो रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि नए साल से पहले यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों को नया साल खत्म होने से पहले पहले कोई बड़ी अवसर मिल सकता है. आपको करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा. यह समय आपके लिए अनुकूल है. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर पदोन्नति संभव है. आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है. नया वाहन या कोई कीमती चीज खरीदकर घर ला सकते हैं.

तुला राशि

करियर की दिशा में एक अच्छा ब्रेक मिल सकता है. आपको अनायास धन की प्राप्ति होगी. उधार या कर्ज में दिया रुपया आपके पास वापस आ सकता है. खर्चों में कमी आएगी और आय बढ़त पर रहने वाली है. मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग, इंटरनमेंट जैसी फील्ड से जुड़े लोगों को खूब लाभ होगा. आपकी पहचान मजबूत हो सकती है. अपनों की खुशियों पर ध्यान देंगे.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह बहुत अच्छा समय है. धनधान्य की स्थिति ठीक रहने वाली है. प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम दिख रहा है. जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. ज्यादा काम कर पाएंगे. बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे. एकेडमिक, कंसल्टिंग से जुड़े हुए लोगों को नई संभावनाएं या नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर मान-सम्मान और पदोन्नति हो सकती है.

मीन राशि

कार्यस्थल पर मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. भाग्य आपका साध देगा. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. पेशेवर जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आने वाले हैं. तरक्की का कोई सुनहरा अवसर आपको मिल सकता है. बस वाद-विवाद से बचिएगा. गुस्से पर काबू रखें. यदि आप क्रोध और अहंकार पर काबू पा लेते हैं तो यह समय आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा.

