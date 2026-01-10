Shukra Budh Yuti 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 4 राशियों को करियर-कारोबार में मिलेगी कामयाबी

Shukra Budh Yuti 2026: जनवरी 2026 के आखिरी दिन, यानी 31 जनवरी को एक खास ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है. इस दिन बुध और शुक्र ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में एक साथ गोचर करेंगे और युति बनाएंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध ग्रह सुबह 03:27 बजे और शुक्र ग्रह शाम 05:41 बजे श्रवण नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषाचार्य हर्षवर्द्धन शांडिल्य के अनुसार, जब बुध और शुक्र किसी एक राशि या नक्षत्र में मिलते हैं, तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है. यह योग धन, सुख और सफलता देने वाला माना जाता है. धनिष्ठा नक्षत्र में बनने वाला यह योग खास तौर पर चार राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. इन राशियों के जातकों को करियर और कारोबार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ रहने वाला है. बुध और शुक्र की युति से करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए सौदे मिलने की संभावना है, जिससे मुनाफा बढ़ेगा. निवेश करते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं. कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग बहुत अच्छा फल देने वाला है. व्यापार करने वालों को नए ग्राहक और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सहयोग मिलेगा. उनके काम की तारीफ होगी. पैसों से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. रिश्तों में मिठास आएगी. अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय उत्साह और सफलता से भरा रहेगा. आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. मुनाफा बढ़ेगा. साझेदारी या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ होने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से आप संतुलित महसूस करेंगे. घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए भी यह योग काफी शुभ माना जा रहा है. व्यवसाय में बनाई गई नई योजनाएं सफल हो सकती हैं. नौकरी में तरक्की या अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन में स्थिरता आएगी. यात्रा से लाभ होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे.

