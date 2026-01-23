Shukra Asta 2026: शुक्र अस्त! बसंत पंचमी पर विवाह का मुहूर्त नहीं, जानें कब से बजेंगी शहनाइयां

Shukra Asta 2026: बसंत पंचमी को साल के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है. इसलिए बसंत पंचमी पर लोग शादी-विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी नए काम की शुरुआत करना उत्तम समझते हैं. हालांकि इस साल एक दुर्लभ स्थित के कारण मांगलिक कार्य या शादी-विवाह करना उचित नहीं माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना हर साल बसंत पंचमी पर चारों तरफ शहनाई का शोर सुनाई देता है. लेकिन इस वर्ष बसंत पंचमी पर विवाह का मुहूर्त नहीं है.

ज्योतिष गणना के अनुसार, अभी शुक्र तारा अस्त चल रहा है. शुक्र ग्रह 31 दिसंबर 2025 को अस्त हुआ था. शुक्र 1 फरवरी 2026 को उदयवान होंगे. उसके बाद ही विवाह का मुहूर्त खुलेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शुक्र या गुरु ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं, तब विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं. ऐसे में जो लोग इस दिन शादी-विवाह का विचार कर रहे थे, उन्हें कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी होगी.

ज्येष्ठ अधिक मास में भी नहीं होंगे विवाह

इस साल ज्येष्ठ मास में अधिक मास भी पड़ने वाला है. ऐसे में 17 मई से लेकर 15 जून तक भी शादी-विवाह का मुहूर्त बंद रहेगा. अधिक मास में भी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य निषिद्ध रहते हैं. अधिक मास समाप्त होने के बाद ही विवाह के लिए शुभ योग बन सकेंगे.

2026 में विवाह के मुहूर्त

फरवरी 2026

फरवरी महीने में 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी विवाह संस्कार के लिए शुभ मानी जा रही है.

मार्च 2026

मार्च में 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 और 12 मार्च 2026 को विवाह करना शुभ रहेगा.

अप्रैल 2026

अप्रैल माह में 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28 और 29 अप्रैल 2026 को विवाह के लिए अनुकूल मुहूर्त है.

मई 2026

मई महीने में 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 और 14 मई 2026 को भी शादी-विवाह के संस्कार किए जा सकते हैं.

जून 2026

जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून 2026 को शादी के लिए अच्छे योग बनेंगे.

जुलाई 2026

चातुर्मास शुरू होने से पहले जुलाई में 1, 6, 7 और 11 जुलाई 2026 को विवाह संस्कार किए जा सकते हैं.

नवंबर 2026

नवंबर महीने में विवाह के शुभ दिन 21, 24, 25, 26, 27 और 30 नवंबर 2026 बताए गए हैं.

दिसंबर 2026

दिसंबर में विवाह के लिए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 और 13 दिसंबर की तारीख विवाह के लिए शुभ हैं.

