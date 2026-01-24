scorecardresearch
 
Shivraj Singh Chouhan: शिवराज सिंह चौहान ने पोती का नाम रखा इला, केंद्रीय मंत्री ने खुद बताया मतलब

Shivraj Singh Chouhan: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार में नन्ही बेटी इला का जन्म हुआ है, जिससे वे दादा बन गए हैं. उन्होंने इस खास मौके पर वट वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया. तो आइए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जानते हैं इला नाम का मतलब.

शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोती का नाम इला रखा (Photo: ITG)
Shivraj Singh Chouhan: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर खुशियों ने दस्तक दी है. उनके परिवार में नन्ही बच्ची का जन्म हुआ है, जिससे वह दादा बन गए हैं. उनके बड़े बेटे की पत्नी अमानत ने बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम इला रखा गया है. बच्ची के जन्म के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने X हेंडल पर से एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह पर्यावरण से जुड़ा संदेश देते हुए एक पौधा भी लगा रहे हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शिवराज सिंह ने अपनी पोती के नाम का अर्थ भी लोगों के साथ साझा किया है, जिसे परिवार के लिए शुभ और भावनात्मक बताया जा रहा है. घर में नए सदस्य के आने से पूरे चौहान परिवार में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है.

वीडियो के माध्यम से बताया इला नाम का मतलब

शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट में लिखा कि, 'वैसे तो मैं प्रतिदिन पौधरोपण करता हूं, लेकिन आज का यह पौधरोपण मेरे लिए बहुत खास है. आज मैंने अपनी लाड़ली बेटी इला के शुभ आगमन पर 'वट वृक्ष' लगाया है. इला यानी धरती, जो सबका ध्यान रखती है. ये वट वृक्ष भी सबको छांव देगा, कई जीव-जंतुओं का आश्रय बनेगा. बेटी इला हमेशा सुखी रहे और उद्देश्यपूर्ण तथा सार्थकजीवन जिए, शुभकामनाएं.  

2025 में हुई थी कार्तिकेय और अमानत की शादी

कार्तिकेय की शादी मार्च 2025 में अमानत बंसल से हुई थी और अब दोनों माता-पिता बन गए हैं. उनकी बेटी का नाम इला रखा गया है. जब अस्पताल में पहली बार इला को कार्तिकेय की गोद में दिया गया, तो वह अपनी खुशी छिपा नहीं पाए. कभी मुस्कुराते तो कभी बेटी को प्यार से चूमते नजर आए. इस भावुक पल के दौरान शिवराज सिंह चौहान पोती के स्वागत में गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे और परिवार के अन्य सदस्य भी इस खास मौके के साक्षी बने. घर में हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था.

इस खुशी के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने भावुक होते हुए कहा था साल 2025 में उनके घर में दो बेटियों के रूप में लक्ष्मी जी पधारी थीं. अब नए साल 2026 में एक और नन्ही बेटी ने परिवार को और भी खुश कर दिया है. 

