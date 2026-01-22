scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोती को दिया इस देवी का नाम, जानें इस यूनिक नाम का अर्थ

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय के घर बेटी इला का जन्म हुआ है. इस खुशी के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोती से जुड़ा एक भावुक वीडियो शेयर किया जिसमें परिवार के सदस्यों ने खुशी जताई. तो आइए जानते हैं इला नाम का अर्थ क्या है.

Advertisement
X
शिवराज सिंह चौहान के घर आई नन्हीं परी, नाम रखा इला(Photo:x/kschauhan)
शिवराज सिंह चौहान के घर आई नन्हीं परी, नाम रखा इला(Photo:x/kschauhan)

Shivraj Singh Chouhan Grandfather: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय पिता बन गए. उनकी पत्नी अमानत ने एक बेटी को जन्म दिया. इसी खुशी में शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की रात को अपने X हैंडल पर अपनी पोती से जुड़ा एक भावुक वीडियो शेयर किया. उस पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि, 'हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है. कार्तिकेय पिता बन गए और अमानत मां. कोकिला अब दादी जी हैं और मां दादा. कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची. अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा. 2025 में हमारे घर दो बेटियां आईं- अमानत और ऋद्धि. 2026 में फिर बेटी इला का शुभ आगमन हुआ. स्वागतम लक्ष्मी.'

पोती का नाम रखा है 'इला', ये है मतलब

शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोती का नाम इला रखा है. यह नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ मुख्य रूप से पृथ्वी, वाणी और उर्वरता की देवी से जुड़ा है, जो वैदिक साहित्य में 'इदा' के रूप में भी जानी जाती हैं और सरस्वती तथा भारती के साथ पूजी जाती हैं. पुराणों के अनुसार, इला वैवस्वत मनु की पुत्री और बुध देवता की पत्नी हैं, जिनसे पुरूरवा का जन्म हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

शिवराज सिंह चौहान के घर आई नन्हीं परी.(Photo:x/kschauhan)
शिवराज के घर आई 'लाडली लक्ष्मी', बड़ी बहू अमानत ने दिया बेटी को जन्म
होसुर में किसान कार्यक्रम के दौरान सद्गुरु और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Photo: ITG)
'खेतों में उगाई गई हर चीज किसान की होनी चाहिए', सद्गुरु ने ब्रिटिश कानूनों में बदलाव की अपील की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की CM मोहन यादव की तारीफ.(Photo:Screengrab)
'शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे मोहन यादव', जब मंच से बोले अमित शाह
Provisions for timely wages and unemployment allowance in labor laws
शिवराज सिंह चौहान ने बताए VB-G RAM G योजना के फायदे
Shivraj Singh Chauhan School song
'एहसान मेरे दिल पे...', अपने स्कूल पहुंच शिवराज सिंह ने गाया गाना

आसान शब्दों में कहें तो इला का संबंध शक्ति, पवित्रता और सुंदरता से है. संस्कृत के अलावा यह नाम हिब्रू, और फिनिश जैसी विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है, जहां इन्हें शक्ति, सहनशक्ति और आनंद का प्रतीक माना जाता है.

शिवराज सिंह ने दिखाई अपनी पोती की पहली झलक

Advertisement

हॉस्पिटल से सामने आए वीडियो में शिवराज सिंह का पूरा परिवार बहुत ही खुश नजर आ रहा है. जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बच्ची को बाहर लाया गया, अस्पताल में खुशी का माहौल बन गया. दादी साधना सिंह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं और खुश होते हुए बोलीं कि, 'घर में लक्ष्मी आई है'. पापा बने कार्तिकेय ने बेटी को अपनी गोद में उठाते हुए उसका नाम 'इला' रखा.

गायत्री मंत्र से किया पोती इला का स्वागत

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पोती के बाहर आते ही शिवराज सिंह चौहान गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दिख रहे हैं. उसके बाद पोती को गोद में लेने के बाद भी शिवराज सिंह ने उसके कान में एक बार फिर गायत्री मंत्र पढ़ा. कार्तिकेय भी अपनी बेटी को थामे हुए मंत्रों का जप करते नजर आए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement