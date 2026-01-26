Shani Shukra Yuti 2026: शनि-शुक्र का चालीसा योग, 1 फरवरी से शुरू होगा इन 4 राशियों का 'डायमंड टाइम'

Shani Shukra Yuti 2026: 1 फरवरी को शनि और शुक्र मिलकर एक दुर्लभ संयोग बनाने जा रहे हैं. ज्योतिष गणना क अनुसार, 1 फरवरी को शुक्र और शनि 40 डिग्री कोण पर स्थित होकर चालीसा योग बनाएंगे. इस समय शनि मीन राशि और शुक्र मकर राशि में बैठे हुए हैं. इस योग को चार राशियों के लिए बड़ा ही शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि-शुक्र से निर्मित चालीसा योग चार राशियों के दिन सुधार सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि

आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं.

धन से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे.

रिश्ते-नाते बेहतर होंगे. प्रेम संबंध मधुर होने वाले हैं.

धैर्य-अनुशासन से किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक है.

कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी.

सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

कन्या राशि

करियर-रोजगार संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे.

लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होंगी.

प्रेम संबंधों में सहयोग और समझ का भाव मजबूत होगा.

सोच-समझकर लिए गए फैसले आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगे

भविष्य की योजनाएं ज्यादा स्पष्ट होंगी.

स्वास्थ्य बेहतर होगा.

तुला राशि

करियर और व्यापार में आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं.

जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे, उनमें गति आएगी. पारिवारिक और निजी रिश्तों में तालमेल बेहतर होगा.

घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

धन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत बनते दिख रहे हैं.

संयम, मेहनत और संतुलित सोच के बल पर लक्ष्यों को साधेंगे.

कुंभ राशि

चालीसा योग आपके लिए कई बड़े शुभ समाचार लेकर आ सकता है.

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

नौकरी में प्रमोशन-इन्क्रीमेंट की संभावना मजबूत है.

और आपके प्रयासों को पहचान और सराहना मिलेगी.

आर्थिक मामलों में स्थिति बढ़िया रहेगी.

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

खर्चे कम होने से बैंक-बैलेंस बढ़ेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन में बढ़िया तालमेल रहने वाला है.

