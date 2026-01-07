Tri Ekadash Yog 2026: मकर संक्रांति पर शनि -शुक्र बनाएंगे त्रिएकादश योग, 3 राशियों का आएगा गोल्डन टाइम

Tri Ekadash Yog 2026 : ज्योतिष शास्त्र में मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने और जीवन में नए बदलावों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. लेकिन वर्ष 2026 में यह पर्व केवल मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली खगोलीय संयोग का संकेत दे रहा है. मकर संक्रांति के ठीक बाद, 15 जनवरी 2026 को न्याय के देवता शनि और सुख-समृद्धि के कारक शुक्र एक विशेष कोणीय स्थिति में आकर त्रिएकादश योग का निर्माण करेंगे. वैदिक ज्योतिष के अनुसार 15 जनवरी को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर शनि और शुक्र एक-दूसरे से 60 डिग्री की दूरी पर होंगे.

और पढ़ें

इसे लाभ दृष्टि कहा जाता है, जिससे बनने वाला त्रिएकादश योग अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जाता है. इस दौरान शनि गुरु की राशि मीन में और शुक्र मकर राशि में विराजमान रहेंगे. ऐसा संयोग लगभग 30 वर्षों बाद बन रहा है, जिसका प्रभाव कुछ राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह त्रिएकादश योग बेहद खास रहने वाला है क्योंकि शनि स्वयं आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. यह समय जीवन में स्थिरता और परिपक्वता लेकर आएगा. लंबे समय से जिन लोगों को करियर में संघर्ष करना पड़ रहा था, उन्हें अब मेहनत का पूरा फल मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आगे चलकर पदोन्नति का कारण बन सकती हैं. आर्थिक रूप से यह योग राहत देने वाला है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराने अटके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है. मित्रों और नेटवर्क के माध्यम से लाभ होगा. मानसिक रूप से भी यह समय आपको मजबूत बनाएगा.

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग व्यक्तित्व और आर्थिक स्थिति दोनों को मजबूत करने वाला है. शुक्र आपकी ही राशि में विराजमान होकर आकर्षण, मान-सम्मान और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. करियर में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे. व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का है. नए क्लाइंट, नए सौदे और लाभकारी साझेदारियां बन सकती हैं. आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को इस योग के प्रभाव से धीरे-धीरे राहत मिलने लगेगी. पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और सुख बना रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए त्रिएकादश योग विदेश, करियर और धन से जुड़े मामलों में शुभ संकेत दे रहा है. इस दौरान शुक्र आपके कर्म भाव को मजबूत करेगा, जिससे नौकरी और कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है. प्रमोशन, नई नौकरी या प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट मिलने के योग बन रहे हैं.शनि का प्रभाव आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना सिखाएगा, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. जो लोग विदेश में काम करने या पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है. कुल मिलाकर यह योग मेष राशि के जीवन में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

---- समाप्त ----